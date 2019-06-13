Сестры Олсен празднуют день рождения: все об уникальном стиле близняшек

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Классические силуэты и базовые вещи — стиль, который Олсен пропагандируют каждый день. Их марка THE ROW тому подтверждение

Мэри-Кейт Олсен и Эшли Фуллер Олсен — американские модельеры, актрисы, певицы, сестры-близнецы. Наиболее известны своими детскими ролями в таких фильмах, как «Паспорт в Париж», «Двое: Я и моя тень», самой первой общей ролью Мишель Таннер в сериале «Полный дом» и по последнему общему фильму «Мгновения Нью-Йорка».

С тех пор, как сестры Олсен стали взрослеть, общественность начала проявлять повышенный интерес к их выбору одежды.

В середине нулевых близняшки Олсен заставили весь мир носить хлопковые легинсы вместо штанов, клетчатые рубашки повязывать на талии, ввели моду на многослойную мешковатость и привычку кучу всего держать в руках, помимо огромной сумки на локте.

Казалось бы, «неудачное» развитие актерской карьеры Мэри-Кейт и Эшли на самом деле подарило миру гениальных коммерческих дизайнеров, лауреатов престижнейшей премии Совета модных дизайнеров Америки 2015, основателей и владельцев двух марок: элитарной The Row, на которую молятся все модные минималистки, и чуть «попроще» — Elizabeth & James.

Кроме очевидного успеха на дизайнерском поприще, сестрички по сей день каждый раз удивляют нас невероятными стилистическими находками, которые мы видим на фотографиях, сделанных папарацци.

Мы никогда не узнаем, сколько на самом деле собираются по утрам девушки, но, судя по привычке «вылетать» из дома с мокрыми волосами, на самом деле недолго.

И их непринужденный стиль и шокирующие смелые сочетания — отполированный с годами врожденный талант.