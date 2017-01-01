Самые экстравагантные наряды легендарного фестиваля Comic Co

Костюмы поклонниц комиксов, филмов и видеоигр

Легендарный фестиваль Comic Con ежегодно собирает по всему миру миллионы поклонников популярного кино и видеоигр. Фанаты приходят в костюмах своих любимых персонажей. С годами это мероприятие перестало быть преимущественно мужским. Теперь на нем можно часто встретить привлекательных девушек, которые придумывают самые неожиданные костюмы. Нередко

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Костюмы поклонниц комиксов, филмов и видеоигр

Легендарный фестиваль Comic Con ежегодно собирает по всему миру миллионы поклонников популярного кино и видеоигр. Фанаты приходят в костюмах своих любимых персонажей. С годами это мероприятие перестало быть преимущественно мужским. Теперь на нем можно часто встретить привлекательных девушек, которые придумывают самые неожиданные костюмы.

Нередко такие наряды отличаются пикантными деталями. Девушки с модельной внешностью облачаются в стильные платья, которые подчёркивают их фигуру, очаровывая своей красотой.

«Главком» составил подборку наиболее экстравагантных нарядов, в которых можно узнать таких героинь, как Женщина-кошка из «Бэтмена», Харли Куин из «Отряда самоубийц», Лару Крофт, ниндзю черепашку, Чудо-женщину, лорда Ситхов из «Звездных войн» и других легендарных героев кино и комиксов.

Многие из этих снимков приобрели широкую популярность в социальных сетях. Мы отобрали только наиболее яркие из них: