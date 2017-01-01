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    Самые экстравагантные наряды легендарного фестиваля Comic Co

    Костюмы поклонниц комиксов, филмов и видеоигр
    Легендарный фестиваль Comic Con ежегодно собирает по всему миру миллионы поклонников популярного кино и видеоигр. Фанаты приходят в костюмах своих любимых персонажей. С годами это мероприятие перестало быть преимущественно мужским. Теперь на нем можно часто встретить привлекательных девушек, которые придумывают самые неожиданные костюмы. Нередко
    • ГЛАВКОМ
    • Вчора, 00:07
    • Розсилка

    Костюмы поклонниц комиксов, филмов и видеоигр

    Легендарный фестиваль Comic Con ежегодно собирает по всему миру миллионы поклонников популярного кино и видеоигр. Фанаты приходят в костюмах своих любимых персонажей. С годами это мероприятие перестало быть преимущественно мужским. Теперь на нем можно часто встретить привлекательных девушек, которые придумывают самые неожиданные костюмы.

    Нередко такие наряды отличаются пикантными деталями. Девушки с модельной внешностью облачаются в стильные платья, которые подчёркивают их фигуру, очаровывая своей красотой.

    «Главком» составил подборку наиболее экстравагантных нарядов, в которых можно узнать таких героинь, как Женщина-кошка из «Бэтмена», Харли Куин из «Отряда самоубийц», Лару Крофт, ниндзю черепашку, Чудо-женщину, лорда Ситхов из «Звездных войн» и других легендарных героев кино и комиксов.

    Многие из этих снимков приобрели широкую популярность в социальных сетях. Мы отобрали только наиболее яркие из них:

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    Самые экстравагантные наряды легендарного фестиваля Comic Co
    Самые экстравагантные наряды легендарного фестиваля Comic Co
    Самые экстравагантные наряды легендарного фестиваля Comic Co
    Самые экстравагантные наряды легендарного фестиваля Comic Co
    Самые экстравагантные наряды легендарного фестиваля Comic Co
    Самые экстравагантные наряды легендарного фестиваля Comic Co
    Самые экстравагантные наряды легендарного фестиваля Comic Co
    Самые экстравагантные наряды легендарного фестиваля Comic Co
    Самые экстравагантные наряды легендарного фестиваля Comic Co
    Самые экстравагантные наряды легендарного фестиваля Comic Co
    Самые экстравагантные наряды легендарного фестиваля Comic Co
    Самые экстравагантные наряды легендарного фестиваля Comic Co
    Самые экстравагантные наряды легендарного фестиваля Comic Co
    Самые экстравагантные наряды легендарного фестиваля Comic Co
    Самые экстравагантные наряды легендарного фестиваля Comic Co
    Самые экстравагантные наряды легендарного фестиваля Comic Co
    Самые экстравагантные наряды легендарного фестиваля Comic Co
    Самые экстравагантные наряды легендарного фестиваля Comic Co
    Самые экстравагантные наряды легендарного фестиваля Comic Co
    Самые экстравагантные наряды легендарного фестиваля Comic Co
    Самые экстравагантные наряды легендарного фестиваля Comic Co
    Самые экстравагантные наряды легендарного фестиваля Comic Co
    Самые экстравагантные наряды легендарного фестиваля Comic Co
    Самые экстравагантные наряды легендарного фестиваля Comic Co
    Самые экстравагантные наряды легендарного фестиваля Comic Co
    Самые экстравагантные наряды легендарного фестиваля Comic Co
    Самые экстравагантные наряды легендарного фестиваля Comic Co
    Самые экстравагантные наряды легендарного фестиваля Comic Co
    Самые экстравагантные наряды легендарного фестиваля Comic Co
    Самые экстравагантные наряды легендарного фестиваля Comic Co
    Самые экстравагантные наряды легендарного фестиваля Comic Co
    Самые экстравагантные наряды легендарного фестиваля Comic Co
    Самые экстравагантные наряды легендарного фестиваля Comic Co
    Самые экстравагантные наряды легендарного фестиваля Comic Co
    Самые экстравагантные наряды легендарного фестиваля Comic Co
    Самые экстравагантные наряды легендарного фестиваля Comic Co
    Самые экстравагантные наряды легендарного фестиваля Comic Co
    Самые экстравагантные наряды легендарного фестиваля Comic Co
    Самые экстравагантные наряды легендарного фестиваля Comic Co
    Самые экстравагантные наряды легендарного фестиваля Comic Co
    Самые экстравагантные наряды легендарного фестиваля Comic Co
    Самые экстравагантные наряды легендарного фестиваля Comic Co
    Самые экстравагантные наряды легендарного фестиваля Comic Co
    Самые экстравагантные наряды легендарного фестиваля Comic Co
    Самые экстравагантные наряды легендарного фестиваля Comic Co
    Самые экстравагантные наряды легендарного фестиваля Comic Co
    Самые экстравагантные наряды легендарного фестиваля Comic Co
    Самые экстравагантные наряды легендарного фестиваля Comic Co
    Самые экстравагантные наряды легендарного фестиваля Comic Co
    Самые экстравагантные наряды легендарного фестиваля Comic Co
    Самые экстравагантные наряды легендарного фестиваля Comic Co
    Самые экстравагантные наряды легендарного фестиваля Comic Co
    Самые экстравагантные наряды легендарного фестиваля Comic Co
    Самые экстравагантные наряды легендарного фестиваля Comic Co
    Самые экстравагантные наряды легендарного фестиваля Comic Co
    Самые экстравагантные наряды легендарного фестиваля Comic Co
    Самые экстравагантные наряды легендарного фестиваля Comic Co

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