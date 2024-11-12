Інтерʼєр будинку Дженніфер Еністон названо трендом 2025 року: у чому його особливість
Інтер'єр будинку Еністон є творінням відомого зіркового дизайнера Стівена Шедлі
Натуральна деревина стане визначальною в інтер'єрі 2025 року. Цей універсальний натуральний продукт активно використовують для обробки стін вже цього року, і вітальня відомої акторки є цьому підтвердженням. Про це повідомляє Homes & Gardens.
Зазначається, що у 2024-му більше використовували світлу деревину, то вже ближче до 2025-го тренд змістився до темного відтінку. Так, американська акторка Дженніфер Еністон для акценту у вітальні обрала саме червоне дерево.
Інтер'єр будинку Еністон є творінням відомого зіркового дизайнера Стівена Шедлі. Його спільне бачення з Дженніфер Еністон полягало у тому, щоб зберегти модерністський дух оригінального планування, але одночасно пом'якшити деякі різкі лінії та обладнати інтер'єр тактильними, органічними меблями.
Експерти кажуть, що дизайн вітальні особливо вдалий, адже він не просто гостинний, а нагадує «теплу мистецьку гавань». За фортепіано вся стіна облицьована полірованим червоним деревом.
«Теплі дерев'яні панелі додають тепла та витонченості, діючи як контраст із різноманітними текстурами та кольорами кімнати. Натуральне зерно деревини створює органічний рух і тонкий шар візуального інтересу, який одночасно заспокоює і поза часом», – каже дизайнерка інтер'єру з Вестчестера Ніна Ліхтенштейн.
У вітальні Дженніфер Еністон також чудово поєднані матеріали та текстури: від кам'яної акцентної стіни до плюшевого темно-синього крісла та металевих деталей на журнальному столику.
У 2025 році дерево не втратить популярності, а навпаки стане домінантним у світі дизайну.
Що стосується екстер'єру, то Дженніфер Еністон максимально зберегла автентичний вигляд будинку 1970-х років. Чергове поєднання дерева та каменю має витончений вигляд.
Загалом, як наголошують дизайнери, весь будинок Дженніфер Еністон – це стильне поєднання сучасного та вінтажного. Поруч з модерністськими конструкціями можна побачити вінтажні меблі чи квіткові принти.
Нагадаємо, 55-річна американська акторка і продюсерка Дженніфер Еністон звернулася до соціальних мереж, щоб висловити обурення коментарями сенатора Джей Ді Венса, потенційного віцепрезидента США в разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах. Виступаючи у своїх сторіс в Instagram, зірка «Ранкового шоу» висловила своє розчарування висловлюваннями Венса, які стосувалися бездітних «кошатниць».
Еністон сказала, що їй було «дійсно важко» емоційно в ті роки, коли ходили чутки про її вагітність. Натяки про те, що вона віддала перевагу кар'єрі в шоу-бізнесі перед народженням дітей, були «абсолютною брехнею.»
Раніше «Главком» писав, що Дженніфер Еністон зізналася в одній з телевізійних програм, кому із знаменитих чоловіків розповідає особисті секрети. На шоу Дженніфер розповіла про багаторічну дружбу з колегою Адамом Сендлером. Актори познайомилися у знаменитому гастрономі Jerry's Famous Deli, коли їм було 20 та 22 роки, і з того часу нерозлучні.
Коментарі — 0