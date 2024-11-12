Інтерʼєр будинку Дженніфер Еністон названо трендом 2025 року: у чому його особливість

У вітальні Дженніфер Еністон чудово поєднані матеріали та текстури

Інтер'єр будинку Еністон є творінням відомого зіркового дизайнера Стівена Шедлі

Натуральна деревина стане визначальною в інтер'єрі 2025 року. Цей універсальний натуральний продукт активно використовують для обробки стін вже цього року, і вітальня відомої акторки є цьому підтвердженням. Про це повідомляє Homes & Gardens.

Зазначається, що у 2024-му більше використовували світлу деревину, то вже ближче до 2025-го тренд змістився до темного відтінку. Так, американська акторка Дженніфер Еністон для акценту у вітальні обрала саме червоне дерево.

Інтер'єр будинку Еністон є творінням відомого зіркового дизайнера Стівена Шедлі. Його спільне бачення з Дженніфер Еністон полягало у тому, щоб зберегти модерністський дух оригінального планування, але одночасно пом'якшити деякі різкі лінії та обладнати інтер'єр тактильними, органічними меблями.

Експерти кажуть, що дизайн вітальні особливо вдалий, адже він не просто гостинний, а нагадує «теплу мистецьку гавань». За фортепіано вся стіна облицьована полірованим червоним деревом.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Stephen Shadley (@stephenshadley)

«Теплі дерев'яні панелі додають тепла та витонченості, діючи як контраст із різноманітними текстурами та кольорами кімнати. Натуральне зерно деревини створює органічний рух і тонкий шар візуального інтересу, який одночасно заспокоює і поза часом», – каже дизайнерка інтер'єру з Вестчестера Ніна Ліхтенштейн.

У вітальні Дженніфер Еністон також чудово поєднані матеріали та текстури: від кам'яної акцентної стіни до плюшевого темно-синього крісла та металевих деталей на журнальному столику.

У 2025 році дерево не втратить популярності, а навпаки стане домінантним у світі дизайну.

Що стосується екстер'єру, то Дженніфер Еністон максимально зберегла автентичний вигляд будинку 1970-х років. Чергове поєднання дерева та каменю має витончений вигляд.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Stephen Shadley (@stephenshadley)

Загалом, як наголошують дизайнери, весь будинок Дженніфер Еністон – це стильне поєднання сучасного та вінтажного. Поруч з модерністськими конструкціями можна побачити вінтажні меблі чи квіткові принти.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Stephen Shadley (@stephenshadley)

Нагадаємо, 55-річна американська акторка і продюсерка Дженніфер Еністон звернулася до соціальних мереж, щоб висловити обурення коментарями сенатора Джей Ді Венса, потенційного віцепрезидента США в разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах. Виступаючи у своїх сторіс в Instagram, зірка «Ранкового шоу» висловила своє розчарування висловлюваннями Венса, які стосувалися бездітних «кошатниць».

Еністон сказала, що їй було «дійсно важко» емоційно в ті роки, коли ходили чутки про її вагітність. Натяки про те, що вона віддала перевагу кар'єрі в шоу-бізнесі перед народженням дітей, були «абсолютною брехнею.»

Раніше «Главком» писав, що Дженніфер Еністон зізналася в одній з телевізійних програм, кому із знаменитих чоловіків розповідає особисті секрети. На шоу Дженніфер розповіла про багаторічну дружбу з колегою Адамом Сендлером. Актори познайомилися у знаменитому гастрономі Jerry's Famous Deli, коли їм було 20 та 22 роки, і з того часу нерозлучні.