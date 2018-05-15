Люди вместо холста: Художники создают оптические иллюзии на грани реального
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Розсилка
На создание каждого рисунка требуется около 6 часов
Александр Хохлов и Вероника Ершова — дуэт художников и фотографов из Москвы, которые рисуют, но только не на листах А4, а на человеческих телах.
И получается у них очень круто! Их проект называется «Humiforms», и в нём ребята создают интересные чёрно-белые художества прямо на коже моделей, принимая во внимание и мастерски используя структуру человеческого тела.
Помимо «нарисованного» художники также используют различные объекты, хитро вписывая их в общую картину.
Для создания каждого такого фоторисунка требуется около 6 часов, но оно и понятно, ведь они просто потрясают своим качеством и оригинальностью!
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Джерело: twizz.ru