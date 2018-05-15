Люди вместо холста: Художники создают оптические иллюзии на грани реального



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На создание каждого рисунка требуется около 6 часов

Александр Хохлов и Вероника Ершова — дуэт художников и фотографов из Москвы, которые рисуют, но только не на листах А4, а на человеческих телах.

И получается у них очень круто! Их проект называется «Humiforms», и в нём ребята создают интересные чёрно-белые художества прямо на коже моделей, принимая во внимание и мастерски используя структуру человеческого тела.

Помимо «нарисованного» художники также используют различные объекты, хитро вписывая их в общую картину.

Для создания каждого такого фоторисунка требуется около 6 часов, но оно и понятно, ведь они просто потрясают своим качеством и оригинальностью!

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Джерело: twizz.ru