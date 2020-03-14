Роскошная Хильда в современной трактовке (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Женщина воссоздала образы толстушки из 50-х

Женщина, называющая себя «толстой активисткой», воссоздала изображения Хильды, забытой пин-ап девушки

Образ пышнотелой Хильды был создан иллюстратором Дуэйном Брайерсом (1911 — 2012). Она была одной из немногих толстушек пин-ап, украшавших американские календари в период 1950 — 1980-х годов.

Пик популярности игривой толстушки пришелся на 60-е. Хильда была надолго забыта, пока американка Эми Пенс-Браун не начала воссоздавать ее культовые образы из старых изданий и делиться результатом с пользователями соцсетей.

Эми Пенс-Браун не стесняется демонстрировать свои пышные формы. Видимо поэтому феминистка почувствовала что-то родное в образе пин-ап толстушки Хильды, украшавшей американские календари в середине прошлого века.

Женщина решила воссоздать самые яркие образы вымышленной красотки и поделилась фотографиями со своими подписчиками в соцсетях.

«Хильда показывает нам, что когда-то кто-то находил изгибы больших девочек чувственными, глупость ceкcyaльной, а мягкость нежной. И, возможно, мы можем найти это в себе», — сказала Эми.

Джерело: boredpanda.com