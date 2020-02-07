Мама Илона Маска поразила поклонников своим удивительным чувством стиля



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71-летняя Мэй Маск покорила очередной fashion-съемкой. Доказав, что возраст - это всего лишь цифра

Мэй Маск стала лицом новой линейки продукции Google ATAP. Модель предстала в стильной съемке, демонстрируя новинки компании, которые помогают «совладать» с технологиями в повседневной жизни - удобный рюкзак, одежда с различными разъемами и многофункциональными карманами.

Примечательно, что за разработку новой коллекции компания Google обратилась к дому моды Saint Laurent, а также компании Levi's.

71-летняя модель позирует в стильных повседневных образах. К примеру, черные кожаные брюки (тренд 2020 года), объемная белая рубашка, а также джинсовая куртка. На ногах - удобные белые ботинки.

Седые волосы миссис Маск аккуратно зачесаны в мужскую стрижку. А макияж сделан с акцентом на губы с помадой цвета бордо.

Отметим, что мама Илона Маска уже больше 50 лет работает в качестве модели. Женщина также позировала для обложки журнала Time. В дополнение к модельному бизнесу, она продолжала свою деятельность в сфере диетологии.

Как диетолог, она читала лекции во всех провинциях Канады и 39 американских штатах, вела частную практику.

А вот Саша Самсонова - фотограф из Украины, которая несколько лет как живет в Лос-Анджелесе. Девушка получила известность благодаря сотрудничеству с сестрами Кардашьян-Дженнер, которые доверяют украинке съемки для глянцев и рекламных кампаний.

Также в объектив Самсоновой попадали бурлеск-дива Дита фон Тин, актриса Джессика Альба и многие другие всемирно известные знаменитости.