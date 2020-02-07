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    Мама Илона Маска поразила поклонников своим удивительным чувством стиля

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    Мама Илона Маска поразила поклонников своим удивительным чувством стиля

    71-летняя Мэй Маск покорила очередной fashion-съемкой. Доказав, что возраст - это всего лишь цифра

    Мэй Маск стала лицом новой линейки продукции Google ATAP. Модель предстала в стильной съемке, демонстрируя новинки компании, которые помогают «совладать» с технологиями в повседневной жизни - удобный рюкзак, одежда с различными разъемами и многофункциональными карманами.

    Примечательно, что за разработку новой коллекции компания Google обратилась к дому моды Saint Laurent, а также компании Levi's.

    71-летняя модель позирует в стильных повседневных образах. К примеру, черные кожаные брюки (тренд 2020 года), объемная белая рубашка, а также джинсовая куртка. На ногах - удобные белые ботинки.
    Седые волосы миссис Маск аккуратно зачесаны в мужскую стрижку. А макияж сделан с акцентом на губы с помадой цвета бордо.

    Отметим, что мама Илона Маска уже больше 50 лет работает в качестве модели. Женщина также позировала для обложки журнала Time. В дополнение к модельному бизнесу, она продолжала свою деятельность в сфере диетологии.

    Как диетолог, она читала лекции во всех провинциях Канады и 39 американских штатах, вела частную практику.

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    Мама Илона Маска поразила поклонников своим удивительным чувством стиля
    Мама Илона Маска поразила поклонников своим удивительным чувством стиля
    Мама Илона Маска поразила поклонников своим удивительным чувством стиля
    Мама Илона Маска поразила поклонников своим удивительным чувством стиля

    А вот Саша Самсонова - фотограф из Украины, которая несколько лет как живет в Лос-Анджелесе. Девушка получила известность благодаря сотрудничеству с сестрами Кардашьян-Дженнер, которые доверяют украинке съемки для глянцев и рекламных кампаний.

    Также в объектив Самсоновой попадали бурлеск-дива Дита фон Тин, актриса Джессика Альба и многие другие всемирно известные знаменитости.

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