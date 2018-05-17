Миллионы цветов и сортов: В Нидерландах расцвели тюльпаны

Каждый год примерно в середине апреля в Нидерландах одновременно расцветают миллионы тюльпанов

Эти фотографии сделали Шанель Картель и Стиво Дирнбергер. В 2015 году они решили проститься с комфортной жизнью в Южной Африке и отправились в путешествие по всему миру. Посетив более 40 стран, кочевой дуэт делится своими впечатлениями в личном блоге и в Instagram. Их последние фотографии сняты в Нидерландах, где пара запечатлела чудеса тюльпанового сезона в его полном разгаре.

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