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    Миллионы цветов и сортов: В Нидерландах расцвели тюльпаны

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    Неимоверная красота тюльпанов
    Неимоверная красота тюльпанов

    Каждый год примерно в середине апреля в Нидерландах одновременно расцветают миллионы тюльпанов

    Поля и сады по всей стране превращаются в красочные лоскутные одеяла, наполненные более 7 миллионами цветов примерно 1500 различных сортов.

    Эти фотографии сделали Шанель Картель и Стиво Дирнбергер. В 2015 году они решили проститься с комфортной жизнью в Южной Африке и отправились в путешествие по всему миру. Посетив более 40 стран, кочевой дуэт делится своими впечатлениями в личном блоге и в Instagram. Их последние фотографии сняты в Нидерландах, где пара запечатлела чудеса тюльпанового сезона в его полном разгаре.

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    Миллионы цветов и сортов: В Нидерландах расцвели тюльпаны
    Миллионы цветов и сортов: В Нидерландах расцвели тюльпаны
    Миллионы цветов и сортов: В Нидерландах расцвели тюльпаны
    Миллионы цветов и сортов: В Нидерландах расцвели тюльпаны
    Миллионы цветов и сортов: В Нидерландах расцвели тюльпаны
    Миллионы цветов и сортов: В Нидерландах расцвели тюльпаны
    Миллионы цветов и сортов: В Нидерландах расцвели тюльпаны
    Миллионы цветов и сортов: В Нидерландах расцвели тюльпаны
    Миллионы цветов и сортов: В Нидерландах расцвели тюльпаны
    Миллионы цветов и сортов: В Нидерландах расцвели тюльпаны
    Миллионы цветов и сортов: В Нидерландах расцвели тюльпаны
    Миллионы цветов и сортов: В Нидерландах расцвели тюльпаны
    Миллионы цветов и сортов: В Нидерландах расцвели тюльпаны
    Миллионы цветов и сортов: В Нидерландах расцвели тюльпаны
    Миллионы цветов и сортов: В Нидерландах расцвели тюльпаны
    Миллионы цветов и сортов: В Нидерландах расцвели тюльпаны
    Миллионы цветов и сортов: В Нидерландах расцвели тюльпаны
    Миллионы цветов и сортов: В Нидерландах расцвели тюльпаны
    Миллионы цветов и сортов: В Нидерландах расцвели тюльпаны
    Миллионы цветов и сортов: В Нидерландах расцвели тюльпаны
    Миллионы цветов и сортов: В Нидерландах расцвели тюльпаны

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    Джерело: cameralabs.org

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