День вышиванки: голливудские звезды в украинских национальных нарядах

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Алисия Викандер

В этом году День вышиванки выпал на 17 мая. Этот вид одежды имеет немалую популярность среди звезд широких экранов

Сегодня в Украине отмечают День вышиванки – национальной одежды, которая в последние несколько лет стала невероятно популярной, причем не только в пределах нашей страны.

Традиционная украинская вышиванка бьет рекорды популярности. Ее носят не только наши модницы, но и голливудские знаменитости, например Кэтти Холмс, Лана Дель Рей, Кейт Мосс и другие звезды.

Еще в 70-х годах прошлого века одевал вышиванку Джим Моррисон – американский музыкант, поэт и лидер группы The Doors. Фотография сделана в 1966 году американским фотографом Гаем Вебстером.

В нью-йоркском Surma Ukrainian book and music store – украинском этно-магазине, и до сих пор есть на 11 E 7th St, вышиванки всегда были ходовым товаром, а особенно модными были в конце 60-х – начале 70-х годов. Андрей Варгола, известный во всем мире как Энди Уорхол часто наведывался в этот магазин. Именно он, согласно воспоминаниям и подарил вышиванку Моррисону.

На улицах Нью-Йорка можно запросто встретить в вышитой рубашке известную голливудскую актрису Кэти Холмс. Ей очень идет этот романтичный и легкий образ, соединивший в себе обычные джинсы и этнические мотивы в вышитой блузке.

А актриса Деми Мур появилась в вышиванке на презентации фото-выставки знаменитого фотографа. Для выхода в свет экс-супруга Брюса Уиллиса выбрала платье-вышиванку желтого цвета известного украинского дизайнера Vita Kin. К слову, похожие платья можно часто увидеть на жене президента Украины - Марине Порошенко.

Джерело: zik.ua