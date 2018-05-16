Троица 2018: дата и история праздника

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День Святой Троицы

В 2018 году Троица отмечается 27 мая с переносом выходного на 28 мая

В мае 2018 года календарь праздников предусматривает сразу 10 выходных дней. День труда - 1 мая - в этом году пришелся на вторник. В связи с этим, Кабинет Министров принял решение перенести рабочий понедельник 30 апреля на субботу 5 мая. Таким образом, украинцы отдыхали 28, 29, 30 апреля и 1 мая.

Виходным был также 9 мая - День памяти и примирения, который пришелся на среду.

А вот День Святой Троицы в 2018 году приходится на 27 мая - воскресенье. Поэтому выходным будет понедельник 28 мая. Таким образом у украинцев будет три выходных подряд - 26, 27 и 28 мая.

Троица считается одним из 12 важнейших христианских праздников и отмечается на 50-тый день после Пасхи. Поэтому в народе этот праздник часто называют Пятидесятницей или Зелеными праздниками.

Его история уходит корнями в древность. Согласно Евангелию, в этот день с небес на апостолов сошли огненные языки Святого Духа, и мужчины заговорили на разных языках, чтобы в дальнейшем идти к народам и проповедовать христианство. Согласно легендам, сошествие Святого Духа обещал апостолам Иисус день свое вознесения. Обещание исполнилась через десять дней - на 50-й день после Воскресения.

С тех пор апостолы разошлись по многим странам, чтобы проповедовать. Они были наделены дарами предсказывать и исцелять, и несли учение Иисуса Христа в разные народы.

Так что этот день принято считать моментом зарождения христианской церкви. А первым христианским храмом стал дом на горе Сион, где на апостолов и сошли огненные языки. Сегодня это Успенский храм Гроба Господня в Иерусалиме.

Джерело: 24tv.ua