Трое украинских альпинистов покорили Эверест: впечатляющие фото

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Украинские альпинисты покорили Эверест

Группа в составе трех украинских альпинистов поднялась на главную вершину мира

В понедельник, 14 мая, группа из трех украинских альпинистов поднялась на гору Эверест.



Об этом сообщила руководитель пресс-центра экспедиции Яна Ростем. По ее словам, восхождение на вершину горы состоялось в 9:10 по непальскому времени. В состав группы входят: львовянин Роман Городечный, днепрянин Дмитрий Семеренко и лидер группы - Тарас Поздний.

Все трое альпинистов, которые являются участниками туристского клуба «Кулуар», покорили Эверест впервые. Сопровождали альпинистов проводники-шерпы Нга Таши, Мингмар и Ламбо.



После покорения Эвереста Тарас Поздний планирует восхождение на вершину Лхоцзе, которая расположена рядом с Эверестом. «Если ему это удастся - он станет 87 человеком в мире, совершившей траверс на Эверест и Лхоцзе, и первым украинцем, которому это удалось», - сказала Ростем.



По состоянию на май 2018, 24 украинских альпиниста осуществили 27 успешных восхождений на Эверест. 18 раз украинцы поднимались по маршруту с северной стороны и четыре раза по маршруту с южной стороны.

Первыми украинским альпинистами на вершине Эвереста были Бершов Сергей и Туркевич Михаил - они совершили восхождение в мае 1982 года.

Джерело: 24tv.ua