День рождения джинсов. Интересные факты о легендарной одежде

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Levi's®

В честь 145-летнего дня рождения легендарной модели джинсов 501 бренд выпускает специальную капсульную коллекцию денима

20 мая Levi's празднует день рождения 501-й модели джинсов. Прошло уже 145 лет с момента получения патента на джинсы на болтах. В середине XIX века в период золотой лихорадки джинсы этой серии создавались, как качественные рабочие штаны для старателей. Теперь же их носят самые разнообразные люди по всему миру.

По данным историков, еще в XV веке итальянские матросы носили штаны, изготовленные из парусины. Эта ткань распространилась в одежде из-за упадка парусного флота и ненадобности шитья парусов. Позже такие штаны стали называть «Дженес», а затем и «джинс» — на американский манер. Эти слова произошли от названия итальянского города Генуя, в котором производилась парусина.

А вот история возникновения джинсов такими, какими мы привыкли их видеть сейчас, связана с именем бельгийского переселенца иудейского происхождения, сына портного — Лейба Штраусса, который в 1853 году прибыл в Америку.

Леви Страусс живет в Сан-Франциско. В Калифорнии бушует Золотая Лихорадка. Сотни крепких мужчин сутки напролет месят грязь и глину, ворочают камни — занимаются тяжелым, абсолютно не гламурным физическим трудом на свежем воздухе. Они надеются отыскать золото — и всю оставшуюся жизнь носить дорогие костюмы из тонкой шерсти. Но пока золото не найдено, им нужны крепкие несносимые и при этом дешевые штаны.

В 1870 году к нему пришла жена одного из рабочих и попросила сделать для супруга брюки покрепче, чтобы их не приходилось все время зашивать. Дэвис вдохновился устройством сбруи для лошадей: укрепил углы карманов и швы медными заклепками. Так и получились первые в мире джинсы.

Модель стала невероятно популярной и портной решил ее запатентовать. Регистрация изобретения стоила $68, но таких денег у Дэвиса не было. Тогда он написал письмо Штрауссу, предложив инвестировать в совместный патент. Тот пришел в восторг от идеи, и 20 мая 1873 года партнеры получили патент № 139.121. С тех пор эта дата считается официальным днем рождения джинсов.

К 1880-м годам джинсы Levi’s приобрели те черты, по которым их легко отличить и сегодня. Оранжевые нитки прострочки, декоративная строчка «птичкой» на задних карманах (изначально она имела практическое значение — удерживала на месте подкладку кармана), специальная закрепительная прострочка в особо уязвимых местах (например, на углах карманов), заклепки и «болты» для застежки, маленький дополнительный кармашек над правым карманом (изначально он служил для карманных часов) и даже знаменитая нашивка из кожи с фирменным знаком — двумя лошадками. Невероятно, но все эти узнаваемые приметы популярной марки джинсов были изобретены более, чем за 100 лет до того, как мы впервые о ней услышали.

В первый же год сотрудничества партнеры продали 21 тыс. пар джинсов. В 1890 году компания Levi Strauss & Co. решила ввести номера для обозначения моделей. Джинсам с медными заклепками и на болтах присвоили номер 501. Правда, как он появился, не совсем ясно. По одной версии, это был номер стеллажа на складе, где хранились эти джинсы. По другой, 501 — номер заказа на поставку ткани для их производства. Известно лишь, что компания Levi Strauss & Co. всегда ставила пятерку в начале названий моделей высшего качества.

501-я модель со временем стала значимым поп-культурным символом. Эти джинсы можно увидеть на обложках легендарных альбомов. А свои кастомизированные версии создавали культовые дизайнеры от Энди Уорхола до Жан-Поля Готье. Когда журнал Time подводил итоги XX века, 501-е джинсы от Leviʼs были признаны главным предметом одежды столетия.

В честь праздника бренд решил выпустить специальную капсульную коллекцию. Главное в ней — особая версия 501-й модели из брендированного селвидж-денима с позолоченными болтами, нашивкой и знаком качества.

Позолоченные болты — это не просто шик, а отсылка к прошлому джинсов, которые были униформой старателей в Калифорнии. Также в коллекции есть модели, украшенные разноцветными пуговицами-болтами пастельных и красных цветов. В продажу капсула поступит уже в этом месяце.

Джерело: meduza.io