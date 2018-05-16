Песочные часы: фото модели с самой привлекательной фигурой

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@ nataschaencinosa

Многие мужчины уверены, что тип женской фигуры «песочные часы» - самый соблазнительный

Ученые, которые рассчитали идеальные соотношения в женской фигуре, утверждают, что ее наиболее привлекательной особенностью, по мнению мужчин, является идеальная талия.

Исследователи обнаружили, что женщины, фигуры которых похожи на песочные часы, кажутся мужчинам наиболее сексуальными.

Кубино-американская модель Наташа Энсиноза – яркая представительница привлекательных изгибов. Бодибилдерша может похвастаться фигурой в форме «песочные часы», что она постоянно демонстрирует в своем микроблоге. Фитнес-модель не стесняется выставлять напоказ лучшие свои стороны, радуя фанатов со всего мира.

Модель упорно работала, чтобы достичь желанных форм, и прославиться на весь мир благодаря обхвату своих бедер, который составляет больше 120 см.

На сегодня на ее аккаунт в Instagram подписаны почти полмиллиона человек, которые следят за жизнью и достижениями бодибилдерши.

Знаменитость регулярно участвует в проектах различных художников. К примеру, она приняла участие в съемке американского фотографа Raulshoots, который работает в Майами. На его аккаунт подписана 51,4 тыс. человек. Большинство снимков в этом блоге показывают пышнотелых моделей. Данная фотосессия в очередной раз подтверждает тот факт, что общественность борется с укоренившимися стандартами и готова разбить все эталоны красоты.

Джерело: joinfo.ua