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    Министр Дубилет показал, сколько бумаги тратят в правительстве

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    Министр Дубилет показал, сколько бумаги тратят в правительстве
    instagram.com/dubilet

    Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет опубликовал фото и показал, сколько в правительстве тратят бумаги

    Дубилет отметил, что ему недавно показали бюджет на закупку бумаги и он «выпал в осадок».

    Министр пообещал впоследствии поделиться цифрами. Он добавил, что бумажный документооборот – это не только вопрос экологии, но и «неэффективных бизнес-процессов, тысячи чиновников и миллионов граждан, которые впустую тратят свое время и таланты».

    «Будем процесс за процессом все и вся упрощать и переводить в цифру».

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    instagram.com/dubilet

    Дубилет пообещал сократить потребление бумаги в Кабмине в 2020 году хотя бы вдвое.

    Премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что с 1 октября в Украине планируют отказаться от бумажного документооборота. Такую задачу он поставил перед министром Кабинета министров Дмитрием Дубилетом.

    Министр утверждал, что государственные органы ежемесячно шлют друг другу тысячи бумажных документов.


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