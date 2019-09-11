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    Лучшая в мире: впечатляющие фото охраны Зеленского

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    Лучшая в мире: впечатляющие фото охраны Зеленского
    facebook.com/president.gov.ua

    Команда охраны Зеленского завоевала золото на престижных международных соревнованиях

    Служба безопасности президента Украины Владимира Зеленского оказалась лучшей в мире. Об этом говорится на странице Офиса президента в Facebook.

    Так, команда охраны Зеленского завоевала золото на нынешних престижных международных соревнованиях - Чемпионате мира по многоборью телохранителей Bodyguard 2019.

    За победу в турнире соревновались 26 команд, которые состояли из охранников глав других государств. Чемпионат проходил с 7 по 10 сентября в Киеве.

    В рамках соревнований охрана президента показала технику защиты во время пешего сопровождения гаранта, а также массовых мероприятий. Была продемонстрирована экстренная эвакуация первой особы, отражение атак в толпе, а также навыки рукопашного боя.

    А команда женщин-телохранителей Управления государственной охраны Украины завоевала пятое место в общем зачете.

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    facebook.com/president.gov.ua
    facebook.com/president.gov.ua
    facebook.com/president.gov.ua
    facebook.com/president.gov.ua
    facebook.com/president.gov.ua
    facebook.com/president.gov.ua
    do.gov.ua
    do.gov.ua
    do.gov.ua
    do.gov.ua

    Служба безопасности президента также продемонстрировала поиск взрывчатки и преодоление препятствий во время экстремального вождения.

    Джерело: rbc.ua

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