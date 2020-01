Молодожены устроили невероятную свадьбу в стиле Disney



Новоиспеченные супруги из Пенсильвании потратили 35 тыс. долларов на тематическую церемонию в стиле Disney

Молодожены не пожалели фантазии и денег, чтобы организовать свою свадьбу на высшем уровне. Идея возникла из-за того, что невеста увлекается сказками, поэтому ее возлюбленный устроил для нее невероятную свадьбу.

Праздник был выдержан в любимом стиле девушки, включая декор, торт и воздушные шары со сказочными персонажами.

30-летние Кристен Райт и Кенан Фицпатрик из Флориды, штат Пенсильвания, познакомились в январе прошлого года. Интересно, что мужчина сделал предложение любимой в парке Disney World, когда они были одеты в костюмы Принца и Золушки. Кенан подарил Кристи роскошный букет, увенчанный диадемой и хрустальной туфелькой.

Поэтому и невеста постаралась сделать день свадьбы по-настоящему волшебным. Она посетила Диснейленд 18 раз, поэтому вложила в организацию максимум сказочных идей.

Отметим, что пара обменялась свадебными клятвами на пляже Санни-Айлз-Бич во Флориде в присутствии 60 гостей в октябре. Каждая деталь на церемонии напоминала о Disney. Сами же Кристен и Кенан примеряли много разных образов диснеевских персонажей: от Микки-Мауса до «Красавицы и Чудовища».

К тому же, невеста шла к алтарю под любимый саундтрек At Last I See The Light из мультфильма «Рапунцель: Запутанная история».

Медовый месяц влюбленные провели в круизе с диснеевской тематикой, в программу которого входили четыре дня в Диснейленде.

Джерело: thesun.ie