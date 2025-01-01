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Нардепка Безугла в новорічну ніч показала маму-патолоанатома (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Мар'яна Безугла та її мати Валентина Терещенко
фото: Мар'яна Безугла/Facebook

Мар'яна Безугла: Мама навчила мене не здаватися, ставити принципи понад усе

Народна депутатка Мар'яна Безугла показала свою маму-патолоанатома Валентину Терещенко в новорічну ніч. Відповідне фото оприлюднила у Facebook. 

«Моя мама – патологоанатом, доктор медичних наук, професор Терещенко – завжди боролася за правду і проти «совків», корупції тощо. І не раз через це страждала, зазнаючи численних публічних атак – чи то від «червоних директорів» у наших занепадаючих науково-дослідних установах, чи від поборників у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця, де мали б навчати студентів, майбутніх лікарів різних спеціальностей, але досі процвітає корупція», – підписала фото нардепка.

Безугла також зауважила, що часто її мамі «доводилося бути однією проти системи»:

«Мама навчила мене не здаватися, ставити принципи понад усе, не боятися, приділяти увагу навчанню та аналітичній обробці великих масивів інформації. Дякую, Валентино Павлівно, цей пост присвячую тобі», - наголосила Мар'яна Безугла.

Валентина Терещенко – лікар, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор, у 2014-2016 роках завідувач кафедри патологічної анатомії № 1 в Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця.

Раніше колишня народна депутатка та командирка роти в одній із бригад ТрО Надія Савченко звернулася до Служби безпеки та Державне бюро розслідувань, щоб правоохоронці перевірили народну обраницю Мар'яну Безуглу «на предмет державної зради».

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Теги: лікар новорічні свята мама Мар’яна Безугла

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Нардепка Безугла в новорічну ніч показала маму-патолоанатома (фото)
Нардепка Безугла в новорічну ніч показала маму-патолоанатома (фото)
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