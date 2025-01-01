Нардепка Безугла в новорічну ніч показала маму-патолоанатома (фото)
Мар'яна Безугла: Мама навчила мене не здаватися, ставити принципи понад усе
Народна депутатка Мар'яна Безугла показала свою маму-патолоанатома Валентину Терещенко в новорічну ніч. Відповідне фото оприлюднила у Facebook.
«Моя мама – патологоанатом, доктор медичних наук, професор Терещенко – завжди боролася за правду і проти «совків», корупції тощо. І не раз через це страждала, зазнаючи численних публічних атак – чи то від «червоних директорів» у наших занепадаючих науково-дослідних установах, чи від поборників у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця, де мали б навчати студентів, майбутніх лікарів різних спеціальностей, але досі процвітає корупція», – підписала фото нардепка.
Безугла також зауважила, що часто її мамі «доводилося бути однією проти системи»:
«Мама навчила мене не здаватися, ставити принципи понад усе, не боятися, приділяти увагу навчанню та аналітичній обробці великих масивів інформації. Дякую, Валентино Павлівно, цей пост присвячую тобі», - наголосила Мар'яна Безугла.
Раніше колишня народна депутатка та командирка роти в одній із бригад ТрО Надія Савченко звернулася до Служби безпеки та Державне бюро розслідувань, щоб правоохоронці перевірили народну обраницю Мар'яну Безуглу «на предмет державної зради».
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