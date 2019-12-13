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    Moschino организовали показ новой коллекции в метро

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    Moschino организовали показ новой коллекции в метро
    vogue.ua

    Показ коллекции Moschino Pre-Fall 2020 креативный директор бренда Джереми Скотт решил устроить в Музее транспорта Нью-Йорка

    Креативный директор бренда Джереми Скотт объясняет это решение тем, что «метро – самое важное место города, к тому же именно в этом месте можно встретить сочетание того, что я делаю: высокой моды и простой, роскоши и приземленности».

    Скотт специализируется на своего рода гиперреализме. Это он продемонстрировал, устроив показ в вагоне метро, где представил объемные пуховики, увеличенные бейсболки, гигантский красный рюкзак и огромные логотипы, украшающие тренчи и кожаные куртки. 

    В противовес с ними играли весьма скромные спортивные костюмы с цветными блоками, которые превращались в коктейльные платья.

    Этой коллекцией дизайнер вернулся к своим истокам – городским мотивам, благодаря которым его называют «дизайнером людей». Будучи студентом института Пратта и ребенком из Канзаса, он провел четыре года в нью-йоркской подземке. 

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    Moschino организовали показ новой коллекции в метро
    Moschino организовали показ новой коллекции в метро
    Moschino организовали показ новой коллекции в метро
    Moschino организовали показ новой коллекции в метро
    Moschino организовали показ новой коллекции в метро
    Moschino организовали показ новой коллекции в метро
    Moschino организовали показ новой коллекции в метро
    Moschino организовали показ новой коллекции в метро
    Moschino организовали показ новой коллекции в метро
    Moschino организовали показ новой коллекции в метро
    Moschino организовали показ новой коллекции в метро
    Moschino организовали показ новой коллекции в метро
    Moschino организовали показ новой коллекции в метро
    Moschino организовали показ новой коллекции в метро

    Его воспоминания были прямо на поверхности: Скотт уверен, что метро – прекрасная вещь, не в последнюю очередь потому, что она объединяет многих людей. Это место, где каждый разный, но по своему особенный. Если вы в последнее время не катались, попробуйте.

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