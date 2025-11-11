Водії Нідерландів позиваються до BMW за можливий обман щодо дизельних автомобілів

Автовиробник BMW нібито вводив споживачів в оману, створюючи враження, що його дизельні автомобілі є більш екологічними, ніж вони є насправді

Нідерландські автомобілісти готуються до судового позову проти всесвітньо відомого автоконцерну BMW. Причиною став програмний код, який компанія, імовірно, використовувала для цілеспрямованої дезінформації про нібито високу екологічність своїх дизельних автомобілів. Про це пише «Главком» із посиланням на nu.nl.

Як зазначає нідерландське видання, про це йдеться у спільній заяві Фонду захисту інтересів автомобілістів (Car Claim Foundation) та Асоціації споживачів Нідерландів.

«Фонд захисту інтересів автомобілістів за підтримки Асоціації споживачів подає до суду на BMW за використання шахрайського програмного забезпечення», – йдеться в оголошенні.

В асоціації підкреслили, що автовиробник вводив споживачів в оману, створюючи враження, що його дизельні автомобілі є більш екологічними, ніж вони є насправді.

Як стало відомо, Car Claim Foundation провела низку досліджень, які виявили маніпуляції з боку BMW. Програмне забезпечення дизельних двигунів концерну під час офіційних тестів демонструвало занижені показники викидів оксидів азоту. Саме ці занижені дані потім подавалися автомобілістам як показник екологічності та відповідності авто BMW нормам.

