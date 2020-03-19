Зои Кравиц призналась, занималась ли она отбеливанием кожи
Зои Кравиц закрылась на добровольный карантин
Недавно Зои Кравиц опубликовала фотографию со своей собакой.
«Я на добровольном карантине. Оставайтесь дома, детишки», — подписала она пост.
Снимок Зои сделан при дневном свете и выглядит очень светлым. Один из подписчиков заметил, что на фотографии мулатка Зои выглядит гораздо светлее, и поинтересовался, не отбеливает ли она кожу.
«Я ошибаюсь, или она выглядит очень светлой на фото? Только, пожалуйста, не говорите, что вы отбеливаете кожу. Вы такая красивая с натуральным оттенком», — написал один из пользователей.
«Господи, нет. Это то, что происходит с некоторыми из нас, детьми смешанной расы, если мы не можем выйти на улицу», - ответила Зои.
Напомним, родители Зои — Ленни Кравиц и Лиза Боне. В роду певицы и актрисы — афроамериканцы, багамцы и евреи, а прадед Зои родился в Киеве.