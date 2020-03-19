Зои Кравиц призналась, занималась ли она отбеливанием кожи



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Снимок Зои выглядит очень светлым

Зои Кравиц закрылась на добровольный карантин

Недавно Зои Кравиц опубликовала фотографию со своей собакой.

«Я на добровольном карантине. Оставайтесь дома, детишки», — подписала она пост.

Снимок Зои сделан при дневном свете и выглядит очень светлым. Один из подписчиков заметил, что на фотографии мулатка Зои выглядит гораздо светлее, и поинтересовался, не отбеливает ли она кожу.

instagram.com/zoeisabellakravitz

«Я ошибаюсь, или она выглядит очень светлой на фото? Только, пожалуйста, не говорите, что вы отбеливаете кожу. Вы такая красивая с натуральным оттенком», — написал один из пользователей.

«Господи, нет. Это то, что происходит с некоторыми из нас, детьми смешанной расы, если мы не можем выйти на улицу», - ответила Зои.

Напомним, родители Зои — Ленни Кравиц и Лиза Боне. В роду певицы и актрисы — афроамериканцы, багамцы и евреи, а прадед Зои родился в Киеве.