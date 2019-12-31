Внучка Софии Ротару опубликовала трогательный семейный снимок



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Внучка певицы Софии Ротару поздравила своих родителей, Светлану и Руслана Евдокименко, с годовщиной свадьбы

Девушка, которая недавно представила свое дебютное музыкальное творение, опубликовала в Instagram семейное фото.

На снимке изображена София Ротару, ее сын Руслан и его супруга Светлана, а также их двое детей — сын Анатолий и дочь Соня. Счастливая семья позировала на фоне белого рояля и новогодней елки.

instagram.com/iamsofiaeve

В подписи к кадру Соня отметила, что ее родители отмечают годовщину брака, в частности, 26 лет со дня свадьбы.

«Будьте благодарны за каждый день, который вы проводите с людьми, которых любите. С годовщиной моих любимых родителей. 26 лет. Люблю вас», — написала она.