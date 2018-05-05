Названы лучшие пивные этикетки всех времен

Рейтинг включил в себя 20 пивных этикеток

Американский мужской журнал Maxim составил рейтинг самых крутых пивных этикеток всех времен. Хотя нам всегда говорят не судить о книге по ее обложке - мы часто делаем именно это. Особенно когда запасаемся выпивкой. Истина заключается в том, что правильная этикетка может создать продукту имидж или же полностью похоронить его. При составлении



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Mc Chouffe

Рейтинг включил в себя 20 пивных этикеток

Американский мужской журнал Maxim составил рейтинг самых крутых пивных этикеток всех времен.

Хотя нам всегда говорят не судить о книге по ее обложке - мы часто делаем именно это. Особенно когда запасаемся выпивкой. Истина заключается в том, что правильная этикетка может создать продукту имидж или же полностью похоронить его.

При составлении списка были учтены предпочтения любителей пива из разных стран мира. Вследствие чего в рейтинг вошли оригинальные оформления как популярных пивных марок, так и менее известных брендов.

«Некоторые пивные марки работали над своим имиджем десятилетиями и стали знаковыми и узнаваемыми брендами во всем мире. Но есть и молодые бренды, которые привлекли к себе внимание благодаря яркому и оригинальному оформлению», – говорится в издании.

Например, розовый слон из Delirium Tremens известен во всем мире своей таинственной непрозрачной белой бутылкой. А лейбл Guinness с 1862 года сохраняет в своем лого три ключевых элемента: арфу, имя и подпись Артура Гиннеса.

Иногда одна этикетка может рассказывать целую историю, как логотип пива Ippon Matsu. Цунами в 2011 году уничтожило целый лес в Японии, за исключением одного дерева, которое стало символом надежды. Ippon Matsu переводится как «одна сосна», и все средства пива с ограниченным тиражом были пожертвованы на восстановление города.

Джерело: maxim.com