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    Названы лучшие пивные этикетки всех времен

    Рейтинг включил в себя 20 пивных этикеток
    Американский мужской журнал Maxim составил рейтинг самых крутых пивных этикеток всех времен. Хотя нам всегда говорят не судить о книге по ее обложке - мы часто делаем именно это. Особенно когда запасаемся выпивкой. Истина заключается в том, что правильная этикетка может создать продукту имидж или же полностью похоронить его. При составлении
    • Сьогодні, 12:29
    • Розсилка
    <p>Mc Chouffe</p>

    Mc Chouffe

    Рейтинг включил в себя 20 пивных этикеток

    Американский мужской журнал Maxim составил рейтинг самых крутых пивных этикеток всех времен.

    Хотя нам всегда говорят не судить о книге по ее обложке - мы часто делаем именно это. Особенно когда запасаемся выпивкой. Истина заключается в том, что правильная этикетка может создать продукту имидж или же полностью похоронить его.

    При составлении списка были учтены предпочтения любителей пива из разных стран мира. Вследствие чего в рейтинг вошли оригинальные оформления как популярных пивных марок, так и менее известных брендов.

    «Некоторые пивные марки работали над своим имиджем десятилетиями и стали знаковыми и узнаваемыми брендами во всем мире. Но есть и молодые бренды, которые привлекли к себе внимание благодаря яркому и оригинальному оформлению», – говорится в издании.

    Например, розовый слон из Delirium Tremens известен во всем мире своей таинственной непрозрачной белой бутылкой. А лейбл Guinness с 1862 года сохраняет в своем лого три ключевых элемента: арфу, имя и подпись Артура Гиннеса.

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    Названы лучшие пивные этикетки всех времен
    Названы лучшие пивные этикетки всех времен
    Названы лучшие пивные этикетки всех времен
    Названы лучшие пивные этикетки всех времен
    Названы лучшие пивные этикетки всех времен
    Названы лучшие пивные этикетки всех времен
    Названы лучшие пивные этикетки всех времен
    Названы лучшие пивные этикетки всех времен
    Названы лучшие пивные этикетки всех времен
    Названы лучшие пивные этикетки всех времен
    Названы лучшие пивные этикетки всех времен
    Названы лучшие пивные этикетки всех времен
    Названы лучшие пивные этикетки всех времен
    Названы лучшие пивные этикетки всех времен
    Названы лучшие пивные этикетки всех времен
    Названы лучшие пивные этикетки всех времен
    Названы лучшие пивные этикетки всех времен
    Названы лучшие пивные этикетки всех времен

    Иногда одна этикетка может рассказывать целую историю, как логотип пива Ippon Matsu. Цунами в 2011 году уничтожило целый лес в Японии, за исключением одного дерева, которое стало символом надежды. Ippon Matsu переводится как «одна сосна», и все средства пива с ограниченным тиражом были пожертвованы на восстановление города.

    Джерело: maxim.com

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