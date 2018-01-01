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    Названы лучшие в мире научные фотографии

    Главный приз получил фотограф, которому удалось запечатлеть на обычный фотоаппарат атом
    Снимок «Один атом в ионной ловушке» победил в конкурсе научной фотографии Совета по инженерным и физическим наукам Великобритании. Последний является главной структурой исследований в области физических наук Великобритании. Аспирант Оксфордского университета Дэвид Надлингер использовал обычную камеру, чтобы
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    &laquo;Один атом в ионной ловушке&raquo;
    «Один атом в ионной ловушке»

    Главный приз получил фотограф, которому удалось запечатлеть на обычный фотоаппарат атом

    Снимок «Один атом в ионной ловушке» победил в конкурсе научной фотографии Совета по инженерным и физическим наукам Великобритании. Последний является главной структурой исследований в области физических наук Великобритании.

    Аспирант Оксфордского университета Дэвид Надлингер использовал обычную камеру, чтобы сфотографировать светящийся атом в сложной сети лабораторных машин. На кадре одиночный атом стронция освещается лазером при поддержке двух электродов.

    Для достижения масштаба атома два электрода с каждой стороны крошечной точки находились всего в двух миллиметрах друг от друга.

    «Атом, освещенный сине-фиолетовым лучом лазера, поглощает и излучает достаточно света, чтобы обычная камера могла запечатлеть его на длинной выдержке», - рассказал Надлингер.

    Снимок сделан через окно в вакуумной камере, в которой расположена ионная ловушка. 
    Атомы стронция довольно велики, но всё еще бесконечно малы, чтобы их видеть. Поэтому на снимке запечатлен всего лишь блеск от отражения лазерного луча.

    Помимо использования объективов, которые увеличивают фокусное расстояние и, как правило, подходят для макросъемки, Надлингер снимал атом на обычный фотоаппарат Canon 5D Mk II.

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    Крыло бабочки в нанометровом масштабе. Крошечные структуры на крыльях которые ловят солнечные лучи, создавая ослепительные оттенки цветов.
    Абельмош съедобный, или дамские пальчики — съедобное растение. Фермер держит в руках овощи, выращенные за один и тот же период, только левые поливались автоматизированной системой, а правые — вручную, из лейки.
    Алюминиевые структуры, изготовленные с помощью трехмерной печати, известной как селективное лазерное плавление. Их уникальные формы придают им невероятную прочность, позволяя инженерам свести к минимуму вес компонентов.
    Атом, освещенный сине-фиолетовым лучом лазера, поглощает и излучает достаточно света, чтобы обычная камера могла запечатлеть его на длинной выдержке.
    Плаценты служат одной важной цели — поддерживают новую жизнь, однако они фантастически разнообразны по форме и внешнему виду.
    Здесь показаны эксперименты с суданской почвой, чтобы получить новые прочные материалы.
    На этом изображении показано соединение между искусственно сконструированными нервными клетками (зеленый цвет) и мышечными волокнами (красный цвет).
    Этот снимок относится к способности материалов эффективно выращивать стволовые клетки. Способность клеток прикрепляться к различным материалам является важным шагом на пути к открытию новых биоматериалов, а способность стволовых клеток превращаться в клетки различных органов и тканей — важным шагом на пути к выздоровлению.
    Биоразлагаемые микрочастицы в форме чаши могут помочь бороться с раковыми образованиями.
    «Один атом в ионной ловушке»
    Так выглядят при увеличении мыльные пузыри в кухонной раковине. Различные цвета справа указывают на толщину пленки.
    Микро-пузыри в электронном микроскопе. Их можно использовать для лучшей доставки лекарств к опухолям в организме.

    Судьи выбрали фотографию из более чем 100 снимков, среди которых были фотографии биоразлагаемых микрочастиц, нервных клеток и мышечных волокон, алюминиевых структур и других удивительных вещей.

    Джерело: novosti-n.org

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