Названы лучшие в мире научные фотографии

Главный приз получил фотограф, которому удалось запечатлеть на обычный фотоаппарат атом

Снимок «Один атом в ионной ловушке» победил в конкурсе научной фотографии Совета по инженерным и физическим наукам Великобритании. Последний является главной структурой исследований в области физических наук Великобритании. Аспирант Оксфордского университета Дэвид Надлингер использовал обычную камеру, чтобы



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«Один атом в ионной ловушке»

Главный приз получил фотограф, которому удалось запечатлеть на обычный фотоаппарат атом

Снимок «Один атом в ионной ловушке» победил в конкурсе научной фотографии Совета по инженерным и физическим наукам Великобритании. Последний является главной структурой исследований в области физических наук Великобритании.

Аспирант Оксфордского университета Дэвид Надлингер использовал обычную камеру, чтобы сфотографировать светящийся атом в сложной сети лабораторных машин. На кадре одиночный атом стронция освещается лазером при поддержке двух электродов.

Для достижения масштаба атома два электрода с каждой стороны крошечной точки находились всего в двух миллиметрах друг от друга.

«Атом, освещенный сине-фиолетовым лучом лазера, поглощает и излучает достаточно света, чтобы обычная камера могла запечатлеть его на длинной выдержке», - рассказал Надлингер.

Снимок сделан через окно в вакуумной камере, в которой расположена ионная ловушка.

Атомы стронция довольно велики, но всё еще бесконечно малы, чтобы их видеть. Поэтому на снимке запечатлен всего лишь блеск от отражения лазерного луча.

Помимо использования объективов, которые увеличивают фокусное расстояние и, как правило, подходят для макросъемки, Надлингер снимал атом на обычный фотоаппарат Canon 5D Mk II.

Судьи выбрали фотографию из более чем 100 снимков, среди которых были фотографии биоразлагаемых микрочастиц, нервных клеток и мышечных волокон, алюминиевых структур и других удивительных вещей.

Джерело: novosti-n.org