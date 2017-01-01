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    Названы топ-15 смартфонов 2017 года

    Эксперты существенно подвинули в рейтинге iPhone
    Эксперты специализированного издания TechRadar составили рейтинг лучших смартфонов 2017 года. При составлении списка брались во внимание их скорость, качество камеры и дизайн. Первые позиции рейтинга завоевала продукция компании Samsung. Неожиданностью для многих стало то, что iPhone не попал в тройку лидеров этого списка. Он уступил своим
    • Вчора, 18:16
    • Розсилка

    Эксперты существенно подвинули в рейтинге iPhone

    Эксперты специализированного издания TechRadar составили рейтинг лучших смартфонов 2017 года. При составлении списка брались во внимание их скорость, качество камеры и дизайн.

    Первые позиции рейтинга завоевала продукция компании Samsung. Неожиданностью для многих стало то, что iPhone не попал в тройку лидеров этого списка. Он уступил своим конкурентам по части качества камеры. Также журналисты раскритиковали смартфоны этой компании за их чрезвычайную дороговизну. И этот «минус» не перекрыл другие достоинства смартфона: беспроводное зарядное устройство, высокую скорость и мощную батарею.

    Полный рейтинг выглядит так:

    1. Samsung Galaxy S8

    2. Samsung Galaxy S8 Plus

    3. Google Pixel 2

    4. iPhone X

    5. Huawei Mate 10 Pro

    6. Samsung Galaxy Note 8

    7. LG V30

    8. LG G6

    9. iPhone 8 Plus

    10. OnePlus 5T

    11. Google Pixel 2 XL

    12. Sony Xperia XZ Premium

    13. HTC U11

    14. iPhone 8

    15. Honor 9

    Джерело: 24 канал

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