Названы топ-15 смартфонов 2017 года

Эксперты существенно подвинули в рейтинге iPhone

Эксперты специализированного издания TechRadar составили рейтинг лучших смартфонов 2017 года. При составлении списка брались во внимание их скорость, качество камеры и дизайн. Первые позиции рейтинга завоевала продукция компании Samsung. Неожиданностью для многих стало то, что iPhone не попал в тройку лидеров этого списка. Он уступил своим