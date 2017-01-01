Названы топ-15 смартфонов 2017 года
- Вчора, 18:16
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Эксперты существенно подвинули в рейтинге iPhone
Эксперты специализированного издания TechRadar составили рейтинг лучших смартфонов 2017 года. При составлении списка брались во внимание их скорость, качество камеры и дизайн.
Первые позиции рейтинга завоевала продукция компании Samsung. Неожиданностью для многих стало то, что iPhone не попал в тройку лидеров этого списка. Он уступил своим конкурентам по части качества камеры. Также журналисты раскритиковали смартфоны этой компании за их чрезвычайную дороговизну. И этот «минус» не перекрыл другие достоинства смартфона: беспроводное зарядное устройство, высокую скорость и мощную батарею.
Полный рейтинг выглядит так:
1. Samsung Galaxy S8
2. Samsung Galaxy S8 Plus
3. Google Pixel 2
4. iPhone X
5. Huawei Mate 10 Pro
6. Samsung Galaxy Note 8
7. LG V30
8. LG G6
9. iPhone 8 Plus
10. OnePlus 5T
11. Google Pixel 2 XL
12. Sony Xperia XZ Premium
13. HTC U11
14. iPhone 8
15. Honor 9
Джерело: 24 канал