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    Телеведущая Власти Седан ждет ребенка от игрока сборной Украины Александра Зинченко

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    Телеведущая Власти Седан ждет ребенка от игрока сборной Украины Александра Зинченко
    instagram.com/v.lada_sedan

    Телеведущая Влада Седан, которая встречается с футболистом «Манчестер Сити» и сборной Украины Александром Зинченко, показала фотографию с любимым в аэропорту «Борисполь»

    На фото, которое у себя в Instagram выложила Влада Седан, Александр Зинченко гладит животик своей возлюбленной.

    Пользователи разглядели намек на «интересное положение» Влады. 

    «Это то, о чем я думаю?», – задаются вопросом в комментариях много поклонников самой обсуждаемой пары украинского футбола.

    Обратил на себя внимание и внешний вид любимых. На футболке Зинченко красуется большими буквами слово «Седан» и большое сердце. А на футболке Влады Седан написано «Зина», плюс сердечко.

    При этом в описании к фото сексапильная журналистка добавила значок младенца с сосочкой и сердечко.

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    instagram.com/v.lada_sedan
    instagram.com/v.lada_sedan
    instagram.com/v.lada_sedan
    instagram.com/v.lada_sedan
    instagram.com/v.lada_sedan
    instagram.com/v.lada_sedan
    instagram.com/v.lada_sedan
    instagram.com/v.lada_sedan
    instagram.com/v.lada_sedan
    instagram.com/v.lada_sedan
    instagram.com/v.lada_sedan
    instagram.com/v.lada_sedan
    instagram.com/v.lada_sedan
    instagram.com/v.lada_sedan
    instagram.com/v.lada_sedan

    Об отношениях между Зинчеко и Седан впервые стало известно после того, как игрок национальной сборной Украины поцеловал журналистку в прямом эфире. 

    А уже через несколько дней, перед матчем сборной Украины с Люксембургом, Зинченко сам подтвердил отношения с Владой.

    Джерело: 24tv.ua

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