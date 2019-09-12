Телеведущая Власти Седан ждет ребенка от игрока сборной Украины Александра Зинченко
Телеведущая Влада Седан, которая встречается с футболистом «Манчестер Сити» и сборной Украины Александром Зинченко, показала фотографию с любимым в аэропорту «Борисполь»
На фото, которое у себя в Instagram выложила Влада Седан, Александр Зинченко гладит животик своей возлюбленной.
Пользователи разглядели намек на «интересное положение» Влады.
«Это то, о чем я думаю?», – задаются вопросом в комментариях много поклонников самой обсуждаемой пары украинского футбола.
Обратил на себя внимание и внешний вид любимых. На футболке Зинченко красуется большими буквами слово «Седан» и большое сердце. А на футболке Влады Седан написано «Зина», плюс сердечко.
При этом в описании к фото сексапильная журналистка добавила значок младенца с сосочкой и сердечко.
Об отношениях между Зинчеко и Седан впервые стало известно после того, как игрок национальной сборной Украины поцеловал журналистку в прямом эфире.
А уже через несколько дней, перед матчем сборной Украины с Люксембургом, Зинченко сам подтвердил отношения с Владой.
Джерело: 24tv.ua