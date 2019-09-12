Телеведущая Власти Седан ждет ребенка от игрока сборной Украины Александра Зинченко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/v.lada_sedan

Телеведущая Влада Седан, которая встречается с футболистом «Манчестер Сити» и сборной Украины Александром Зинченко, показала фотографию с любимым в аэропорту «Борисполь»

На фото, которое у себя в Instagram выложила Влада Седан, Александр Зинченко гладит животик своей возлюбленной.

Пользователи разглядели намек на «интересное положение» Влады.

«Это то, о чем я думаю?», – задаются вопросом в комментариях много поклонников самой обсуждаемой пары украинского футбола.

Обратил на себя внимание и внешний вид любимых. На футболке Зинченко красуется большими буквами слово «Седан» и большое сердце. А на футболке Влады Седан написано «Зина», плюс сердечко.

При этом в описании к фото сексапильная журналистка добавила значок младенца с сосочкой и сердечко.

Об отношениях между Зинчеко и Седан впервые стало известно после того, как игрок национальной сборной Украины поцеловал журналистку в прямом эфире.

А уже через несколько дней, перед матчем сборной Украины с Люксембургом, Зинченко сам подтвердил отношения с Владой.

Джерело: 24tv.ua