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    Леся Никитюк пожаловалась на жизнь, поедая сытный хот-дог с заправки

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    Леся Никитюк пожаловалась на жизнь, поедая сытный хот-дог с заправки
    instagram.com/lesia_nikituk

    Известная украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала новыми снимками в Instagram

    Недавно знаменитость похвасталась фото с одной из заправок, покупая хот-дог и ром с растрепанными волосами и без макияжа.

    Так, артистка с подушкой для шеи пожаловалась на жизнь, заявив, что отказалась от диеты, ведь ее «итак полюбят».

    «Раньше .. я придерживалась диеты, не ела мучного! Ходила в бассейн, занималась йогой .... А толку ???? Полюбят такой какой я есть !!!! Или неее», - поделилась эмоциями Никитюк.

    ____11.17.27
    instagram.com/lesia_nikituk

    Фолловеры не прошли мимо: «Вся моя жизнь в одном фото», «Леся, спасибо за твой сногсшибательный юмор, с ним ленче пережить житейский груз», «Жизнь - боль)», «Из рубрики: «Вечер одинокой и независимой девушки!», «Ешь киса, ты всегда будешь куколки», «Леся, оставайся всегда собой».

    Джерело: znaj.ua

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