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    Необычный «город садов» в Дании (фото)

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    Необычный «город садов» в Дании (фото)
    boredpanda.com

    Недалеко от столицы Дании, Копенгагена, находится уникальный и завораживающий поселок «город садов»

    В мире есть много городских пространств, которые спланированы так, что пропадает дар речи. «Город садов» в Дании – одно из таких мест. Поселок расположен недалеко от столицы страны Копенгагена, и это действительно уникальное местечко.

    Поселок поделен на круги, внутри каждого из которых располагается более 10 домов с участками-секторами. В центре – площадь-парковка. Из каждого круга есть выезд на общую трассу. Друг от друга участки отделены живой изгородью.

    Владельцы и арендаторы домов имеют возможность жить вдали от городской суеты, а архитектура буквально обязывает их теснее общаться друг с другом. Аэросъемка «города садов» завораживает.

    Впрочем, в сети нашли множество недостатков такого поселка. В дни, когда все ездят за покупками, квартал превращается в ад, считают одни.

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Также непонятно, кто ухаживает за газонами вне кругов. В таких домах вряд ли можно жить постоянно – это скорее дачи, куда обладатели квартир выбираются по выходным, предполагают другие.

    Джерело: boredpanda.com

    фотография искусство
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