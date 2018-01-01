Невероятная красота штормовых волн разбивающихся о маяк в объективе Стива Гаррингтона

Что бы сделать эти великолепные кадры фотограф потратил семь лет

У фотографа Стива Гаррингтона есть любимое место – маяк в Портколе (Уэльс), построенный в 1860 году. Вот уже на протяжении 7 лет он снимает штормовые волны, которые частенько возникают в этом районе. Сам по себе маяк, построенный в 1860 году, довольно обычный, ни чем не примечательный. Но необыкновенны явления, разворачивающиеся вокруг



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Что бы сделать эти великолепные кадры фотограф потратил семь лет

У фотографа Стива Гаррингтона есть любимое место – маяк в Портколе (Уэльс), построенный в 1860 году. Вот уже на протяжении 7 лет он снимает штормовые волны, которые частенько возникают в этом районе.

Сам по себе маяк, построенный в 1860 году, довольно обычный, ни чем не примечательный. Но необыкновенны явления, разворачивающиеся вокруг него, например, несущиеся с Бристольского залива штормовые волны.





Из-за наклонной конструкции укрепления, прилегающего к маяку, накатывающая из океана глыба воды легко вздымается на несметную высоту. Удивительно, что сооружение стоит на протяжении стольких лет. Насколько величественны окружающие его волны, можно убедиться из фотографий Стива Гаррингтона

Джерело: cameralabs.org