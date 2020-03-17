Вода в каналах Венеции стала чище, чем когда-либо (фото)



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Местные в соцсетях публикуют фото невероятно чистых каналов

В Венеции отсутствие туристов из-за пандемии коронавируса неожиданно положительно повлияло на чистоту каналов

Из-за пандемии коронавируса, в Венеции прекратился наплыв туристов. Это закономерно повлияло на чистоту каналов. Местные жители говорят, что воды каналов стали чище, чем когда-либо.

Жители Венеции публикуют в соцсетях видео и фото, на которых видно, что вода каналов довольно прозрачная. Кое-где даже можно увидеть рыбок.

Люди активно комментируют необычное для своего города явление: «Как на Мальдивах», «Никогда не видел Венецию такой чистой», - пишут они в соцсетях.

Напомним, Италия больше всех в Европе пострадала от эпидемии коронавируса. Сейчас зафиксировано более 24 тыс случаев заболевания. В Италии ввели ограничения по всей стране: передвигаться можно только по уважительной причине, все общественные места закрыты.