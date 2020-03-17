  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Робби Уильямсу запретили подходить к жене и четверым детям: романтичное видео

    • Розсилка
    <div class="embed-caption">Робби Уильямс пока не&nbsp;может общаться с&nbsp;дочерью и&nbsp;сыном</div> <div></div> <p></p> - Робби Уильямсу запретили подходить к жене и четверым детям: романтичное видео
    Робби Уильямс пока не может общаться с дочерью и сыном

    instagram.com/aydafieldwilliams

    Актриса поделилась роликом, на котором Робби стоит под окнами своего особняка

    46-летний поп-певец Робби Уильямс вернулся из Австралии в Лос-Анджелес и оказался на карантине. Ситуацию усложняет тот факт, что в особняке еще находятся его 40-летняя жена Айда Филд и четверо детей

    В связи с пандемией коронавируса многие знаменитости приняли меры безопасности, но стараются сохранять позитив. Так, супруга Робби Уильямса показала, какой выход они нашли из непростой ситуации. Певец решил держать дистанцию с родными. Как это выглядит, Айда показала поклонникам.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Ayda Field Williams (@aydafieldwilliams)

    Актриса поделилась роликом, на котором Робби стоит под окнами своего особняка. Айда, стоя на балконе, смеется. Она сравнивает мужа и себя с Ромео и Джульеттой. Как и шекспировским героям, звездным влюбленным нельзя быть вместе, по крайней мере, какое-то время.

     «О Ромео, Ромео, где же ты?» - шутливо спрашивает Айда. В ответ Робби с диалектом поттерис, который распространён в его родном городе Сток-он-Трент, отвечает ей: «Здесь, внизу!». Оказалось, что за романтичным общением супругов наблюдает из соседней комнаты их 7-летняя дочь Теодора. Робби сигналами запретил девочке выходить на балкон, опасаясь за ее здоровье.

     Читайте также: Зеленский посоветовал украинцам на карантине бороться с демографическим кризисом

     

    знаменитости актриса шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ