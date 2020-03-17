Робби Уильямсу запретили подходить к жене и четверым детям: романтичное видео



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Робби Уильямс пока не может общаться с дочерью и сыном instagram.com/aydafieldwilliams

Актриса поделилась роликом, на котором Робби стоит под окнами своего особняка

46-летний поп-певец Робби Уильямс вернулся из Австралии в Лос-Анджелес и оказался на карантине. Ситуацию усложняет тот факт, что в особняке еще находятся его 40-летняя жена Айда Филд и четверо детей

В связи с пандемией коронавируса многие знаменитости приняли меры безопасности, но стараются сохранять позитив. Так, супруга Робби Уильямса показала, какой выход они нашли из непростой ситуации. Певец решил держать дистанцию с родными. Как это выглядит, Айда показала поклонникам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ayda Field Williams (@aydafieldwilliams) 15 Мар 2020 в 10:48 PDT

Актриса поделилась роликом, на котором Робби стоит под окнами своего особняка. Айда, стоя на балконе, смеется. Она сравнивает мужа и себя с Ромео и Джульеттой. Как и шекспировским героям, звездным влюбленным нельзя быть вместе, по крайней мере, какое-то время.

«О Ромео, Ромео, где же ты?» - шутливо спрашивает Айда. В ответ Робби с диалектом поттерис, который распространён в его родном городе Сток-он-Трент, отвечает ей: «Здесь, внизу!». Оказалось, что за романтичным общением супругов наблюдает из соседней комнаты их 7-летняя дочь Теодора. Робби сигналами запретил девочке выходить на балкон, опасаясь за ее здоровье.

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