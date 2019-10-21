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    Новый флешмоб: в соцсетях массово повторяют танец Джокера

    • Розсилка
    Новый флешмоб: в соцсетях массово повторяют танец Джокера
    instagram.com/kiariladyboss

    Мрачная, но захватывающая картина уже породила множество мемов

    Фильм Тодда Филлипса «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли вышел в прокат в начале октября. В нем рассказывается о том, как нездоровое общество создает социопатов и радикалов.

    А последнее веяние среди пользователей соцсетей отсылает к ключевой сцене в фильме — танце Джокера на лестнице возле его квартиры.

    Ступеньки, на которых снимали сцену, расположены в Южном Бронксе в Нью-Йорке.Сюда стекаются жители города и туристы, чтобы записать видео с танцем.

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    Новый флешмоб: в соцсетях массово повторяют танец Джокера
    Новый флешмоб: в соцсетях массово повторяют танец Джокера
    Новый флешмоб: в соцсетях массово повторяют танец Джокера
    Новый флешмоб: в соцсетях массово повторяют танец Джокера
    Новый флешмоб: в соцсетях массово повторяют танец Джокера
    Новый флешмоб: в соцсетях массово повторяют танец Джокера
    Новый флешмоб: в соцсетях массово повторяют танец Джокера
    Новый флешмоб: в соцсетях массово повторяют танец Джокера
    Новый флешмоб: в соцсетях массово повторяют танец Джокера
    Новый флешмоб: в соцсетях массово повторяют танец Джокера
    Новый флешмоб: в соцсетях массово повторяют танец Джокера
    Новый флешмоб: в соцсетях массово повторяют танец Джокера
    Новый флешмоб: в соцсетях массово повторяют танец Джокера

    А некоторые приходят сразу в костюме Джокера.

    Джерело: lipetskmedia.ru

    фотография кино общество социальная сеть
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