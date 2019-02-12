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    Шоу-биз

    Возлюбленный Карди Би поделился видео с родами певицы

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    Карди Би - Возлюбленный Карди Би поделился видео с родами певицы
    Карди Би

    Рэпер Offset выпустил новый клип, посвятив его Карди Би и их общей дочери Калчер.

    На днях поклонники Карди Би и ее возлюбленного рэпера Offset смогли увидеть очень личные моменты из жизни пары. Музыкант опубликовал в Instagram ролик, куда вошло видео с родами Карди.

    После нарезок с концертов и музыкальной студии в ролике резко появляется кадр из родильной палаты больницы. В нем Карди переживает сложные моменты родов в окружении врачей, друзей и, конечно же, своего возлюбленного. В финале камера наведена на Offset, который стоит с весьма потрясенным видом. Ролик приурочен к выходу нового альбома рэпера Culture III, названного в честь дочери.

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    Публикация от Migos (@migos)

    Напомним, что Карди Би и Offset тайно поженились в сентябре 2017 года. В апреле прошлого года супруги впервые стали родителями: певица родила дочь, которую назвали необычным именем Калчер. Долго время звездные родители скрывали внешность малышки, но в декабре Карди порадовала поклонников, опубликовав фото дочери во всей красе.

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