Возлюбленный Карди Би поделился видео с родами певицы
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Розсилка
Рэпер Offset выпустил новый клип, посвятив его Карди Би и их общей дочери Калчер.На днях поклонники Карди Би и ее возлюбленного рэпера Offset смогли увидеть очень личные моменты из жизни пары. Музыкант опубликовал в Instagram ролик, куда вошло видео с родами Карди.
После нарезок с концертов и музыкальной студии в ролике резко появляется кадр из родильной палаты больницы. В нем Карди переживает сложные моменты родов в окружении врачей, друзей и, конечно же, своего возлюбленного. В финале камера наведена на Offset, который стоит с весьма потрясенным видом. Ролик приурочен к выходу нового альбома рэпера Culture III, названного в честь дочери.
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Напомним, что Карди Би и Offset тайно поженились в сентябре 2017 года. В апреле прошлого года супруги впервые стали родителями: певица родила дочь, которую назвали необычным именем Калчер. Долго время звездные родители скрывали внешность малышки, но в декабре Карди порадовала поклонников, опубликовав фото дочери во всей красе.