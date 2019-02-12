Джордж Клуни считает, что Меган Маркл преследуют, как принцессу Диану



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Меган Маркл и Джордж Клуни

Голливудский актер высказался о публичной травле Меган

Пока семья супруги принца Гарри и в частности ее сводная сестра Саманта постоянно выступают с критикой Меган в прессе, находятся и те, кто готов защитить постоянно подвергающуюся нападкам герцогиню Сассекскую

В числе таких защитников оказался и Джордж Клуни.

Разговор о Меган Маркл в частности и публичном образе жизни вообще зашел во время панельной дискуссии, которая касалась нового проекта актера - мини-сериала под названием "Уловка-22". По словам австралийского издания Who, в рамках промо-тура "Уловки" Клуни и рассказал о своем отношении к публичной травле Меган:

«Они просто преследуют Меган Маркл повсюду, за ней постоянно гонятся и ее очерняют, - сказал Джордж во время панельной дискуссии. - Она женщина, которая находится на седьмом месяце беременности, и ее преследуют так же, как и принцессу Диану, история повторяет сама себя. Мы все видели, чем это может закончиться».

Актер явно хотел напомнить журналистам, что именно травля первой супруги принца Чарльза в том числе привела к трагическим событиям, связанным с ее смертью в 1997 году. А позже продолжил:

«Не передать словами, как меня расстраивают постоянные новости о письмах от Меган к ее отцу и обратно. С ней обходятся очень жестоко, и я удивлен этой вышедшей из-под контроля ситуацией».

Напомним, Джордж и Амаль Клуни близко общаются с принцем Гарри, а теперь и с самой Меган. В мае прошлого года они вошли в число почетных гостей на свадьбе герцога и герцогини Сассекских. Во время интервью с актером репортер австралийского издания Who даже спросил, не планирует ли Клуни в будущем стать крестным отцом будущего ребенка Маркл. На что тот, смеясь, ответил:

«Да уж, конечно! Нет, крестным отцом я не буду. У меня у самого двойняшки, мне хватает хлопот и без этого».

Джерело: Hello!