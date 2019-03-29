Обнаженная под целлофаном: Даша Астафьева взбудоражила сеть пикантными снимками



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Даша Астафьева

Украинская певица, актриса и модель не перестает удивлять своих поклонников

Певица продолжает будоражить воображение поклонников своими обнаженными фотографиями.

Даша Астафьева поделилась в Instagram новой порцией черно-белых пикантных кадров.

На одном из них Даша позирует обнаженной под целлофаном. Соски звезды прикрывали черные наклейки с кисточками, а на шее был черный чокер.

На других кадрах Астафьева запечатлена вся испачканная черной краской. Снимки получились загадочными и интересными. Фолловеры Даши их оценили и оставили сотки восторженных комментариев.

Джерело: ТСН