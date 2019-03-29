  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Обнаженная под целлофаном: Даша Астафьева взбудоражила сеть пикантными снимками

    • Розсилка
    Даша Астафьева - Обнаженная под целлофаном: Даша Астафьева взбудоражила сеть пикантными снимками
    Даша Астафьева

    Украинская певица, актриса и модель не перестает удивлять своих поклонников

    Певица продолжает будоражить воображение поклонников своими обнаженными фотографиями.

    Даша Астафьева поделилась в Instagram новой порцией черно-белых пикантных кадров.

    На одном из них Даша позирует обнаженной под целлофаном. Соски звезды прикрывали черные наклейки с кисточками, а на шее был черный чокер.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Обнаженная под целлофаном: Даша Астафьева взбудоражила сеть пикантными снимками
    Обнаженная под целлофаном: Даша Астафьева взбудоражила сеть пикантными снимками
    Обнаженная под целлофаном: Даша Астафьева взбудоражила сеть пикантными снимками

    На других кадрах Астафьева запечатлена вся испачканная черной краской. Снимки получились загадочными и интересными. Фолловеры Даши их оценили и оставили сотки восторженных комментариев. 

    Джерело: ТСН

    Читайте також
    фотография актриса модель самые сексуальные певица
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ