Обнаженная под целлофаном: Даша Астафьева взбудоражила сеть пикантными снимками
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Розсилка
Даша Астафьева
Украинская певица, актриса и модель не перестает удивлять своих поклонников
Певица продолжает будоражить воображение поклонников своими обнаженными фотографиями.
Даша Астафьева поделилась в Instagram новой порцией черно-белых пикантных кадров.
На одном из них Даша позирует обнаженной под целлофаном. Соски звезды прикрывали черные наклейки с кисточками, а на шее был черный чокер.
На других кадрах Астафьева запечатлена вся испачканная черной краской. Снимки получились загадочными и интересными. Фолловеры Даши их оценили и оставили сотки восторженных комментариев.
Джерело: ТСН