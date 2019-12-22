Мама Леонардо Ди Каприо вынуждает сына наконец жениться



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45-летний Леонардо Ди Каприо известен в Голливуде не только как закоренелый холостяк, но и как «маменькин сынок»

76-летнюю Ирмелин считают «серым кардиналом», без одобрения которой актер не может и шагу ступить

Мама Леонардо ДиКаприо всерьез озаботилась его холостяцким статусом. Если раньше ее строгий фейсконтроль не могла пройти ни одна возлюбленная Лео, то теперь она мечтает о свадьбе сына. Сплетники уверены, что раньше мама звезды Голливуда просто не хотела, что ее сын уделял больше времени и внимания какой либо женщине, а не ей самой. Но годы идут и сейчас Ирмелин сменила свое мнение.

ДиКаприо с матерью

Она задумалась о внуках и намерена заставить сына удовлетворить свои мечты. Возлюбленная Леонардо тоже нравится его маме: Камила Морроне может стать отличной матерью и детям актера, как считает Ирмелин.

Об этом рассказал друг актера, пожелавший остаться анонимным. Он поделился с National Enquirer, что планы у матери обладателя «Оскара» самые решительные.