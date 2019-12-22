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    Шоу-биз

    Мама Леонардо Ди Каприо вынуждает сына наконец жениться

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    <p>45-летний Леонардо Ди Каприо известен в Голливуде не только как закоренелый холостяк, но и как &laquo;маменькин сынок&raquo;</p> <div></div> - Мама Леонардо Ди Каприо вынуждает сына наконец жениться

    45-летний Леонардо Ди Каприо известен в Голливуде не только как закоренелый холостяк, но и как «маменькин сынок»

    76-летнюю Ирмелин считают «серым кардиналом», без одобрения которой актер не может и шагу ступить

    Мама Леонардо ДиКаприо всерьез озаботилась его холостяцким статусом. Если раньше ее строгий фейсконтроль не могла пройти ни одна возлюбленная Лео, то теперь она мечтает о свадьбе сына. Сплетники уверены, что раньше мама звезды Голливуда просто не хотела, что ее сын уделял больше времени и внимания какой либо женщине, а не ей самой. Но годы идут и сейчас Ирмелин сменила свое мнение.

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    ДиКаприо с матерью

    Она задумалась о внуках и намерена заставить сына удовлетворить свои мечты. Возлюбленная Леонардо тоже нравится его маме: Камила Морроне может стать отличной матерью и детям актера, как считает Ирмелин.

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    Мама Леонардо Ди Каприо вынуждает сына наконец жениться
    Мама Леонардо Ди Каприо вынуждает сына наконец жениться
    Мама Леонардо Ди Каприо вынуждает сына наконец жениться
    Мама Леонардо Ди Каприо вынуждает сына наконец жениться
    Мама Леонардо Ди Каприо вынуждает сына наконец жениться

    Об этом рассказал друг актера, пожелавший остаться анонимным. Он поделился с National Enquirer, что планы у матери обладателя «Оскара» самые решительные.

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