Одна эмоция на двоих: хозяева копируют мимику своих любимцев

Фото, в очередной раз доказывают, что люди и их домашние любимцы очень похожи

Новым трендом в сети становятся фотографии, на которых домашние любимцы и их владельцы демонстрируют невероятное сходство. Инициатором такого милого флешмоба стал 24-летний Лиам Райс с острова Мэн. В Twitter парень опубликовал фото со своей харизматичной собакой Луной. Луна - мастер копировать выражение лица Лиама. Читатели полюбили серию этих



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Хозяева копируют мимику своих любимцев

Фото, в очередной раз доказывают, что люди и их домашние любимцы очень похожи

Новым трендом в сети становятся фотографии, на которых домашние любимцы и их владельцы демонстрируют невероятное сходство.

Инициатором такого милого флешмоба стал 24-летний Лиам Райс с острова Мэн. В Twitter парень опубликовал фото со своей харизматичной собакой Луной. Луна - мастер копировать выражение лица Лиама. Читатели полюбили серию этих фотографий и решили последовать их примеру.

Твиты Лиама свели его с большим количеством людей. Через ретвиты и фото к забавному флешмобу присоединилось более 200 тыс. человек.

«Идея стала вирусной, и это очень странно, - сказал Лиам, - Обычно вирусными становятся продуктивные идеи. А все, что я сделал, это просто выложил фото со своей собакой. На следующий день я проснулся и увидел десятки уведомлений на телефоне. Это было прекрасно! Читать положительные комментарии и видеть фото людей со своими любимцами - очень вдохновляет».

Лиам - любитель животных, он работает офицером по уходу за животными в Manx SPCA. Кроме двухлетней Луны, также дома у парня живет пять кошек.

После нескольких лет работы с животными, Лиам уверен, что воплощает свою мечту в реальность. «Мои главные обязанности в Manx SPCA - ухаживают за собаками и кормить их в питомниках», - сказал он.

«Довольно часто я получаю возможность помочь, выходить на улицу и спасать таких животных, как кошки, собаки и даже диких животных (таких как тюлени)», - добавил Лиам.

Джерело: boredpanda.com