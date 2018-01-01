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    Одна эмоция на двоих: хозяева копируют мимику своих любимцев

    Фото, в очередной раз доказывают, что люди и их домашние любимцы очень похожи
    Новым трендом в сети становятся фотографии, на которых домашние любимцы и их владельцы демонстрируют невероятное сходство. Инициатором такого милого флешмоба стал 24-летний Лиам Райс с острова Мэн. В Twitter парень опубликовал фото со своей харизматичной собакой Луной. Луна - мастер копировать выражение лица Лиама. Читатели полюбили серию этих
    • Вчора, 22:36
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    <span id="result_box" lang="ru"><span>Хозяева</span> <span>копируют</span> <span>мимику</span> <span>своих</span> <span>любимцев</span></span>
    Хозяева копируют мимику своих любимцев

    Фото, в очередной раз доказывают, что люди и их домашние любимцы очень похожи

    Новым трендом в сети становятся фотографии, на которых домашние любимцы и их владельцы демонстрируют невероятное сходство.

    Инициатором такого милого флешмоба стал 24-летний Лиам Райс с острова Мэн. В Twitter парень опубликовал фото со своей харизматичной собакой Луной. Луна - мастер копировать выражение лица Лиама. Читатели полюбили серию этих фотографий и решили последовать их примеру.

    Твиты Лиама свели его с большим количеством людей. Через ретвиты и фото к забавному флешмобу присоединилось более 200 тыс. человек.

    «Идея стала вирусной, и это очень странно, - сказал Лиам, - Обычно вирусными становятся продуктивные идеи. А все, что я сделал, это просто выложил фото со своей собакой. На следующий день я проснулся и увидел десятки уведомлений на телефоне. Это было прекрасно! Читать положительные комментарии и видеть фото людей со своими любимцами - очень вдохновляет».

    Лиам - любитель животных, он работает офицером по уходу за животными в Manx SPCA. Кроме двухлетней Луны, также дома у парня живет пять кошек.

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    Одна эмоция на двоих: хозяева копируют мимику своих любимцев
    Одна эмоция на двоих: хозяева копируют мимику своих любимцев
    Одна эмоция на двоих: хозяева копируют мимику своих любимцев
    Одна эмоция на двоих: хозяева копируют мимику своих любимцев
    Одна эмоция на двоих: хозяева копируют мимику своих любимцев
    Одна эмоция на двоих: хозяева копируют мимику своих любимцев
    Одна эмоция на двоих: хозяева копируют мимику своих любимцев
    Одна эмоция на двоих: хозяева копируют мимику своих любимцев
    Одна эмоция на двоих: хозяева копируют мимику своих любимцев
    Одна эмоция на двоих: хозяева копируют мимику своих любимцев
    Одна эмоция на двоих: хозяева копируют мимику своих любимцев

    После нескольких лет работы с животными, Лиам уверен, что воплощает свою мечту в реальность. «Мои главные обязанности в Manx SPCA - ухаживают за собаками и кормить их в питомниках», - сказал он.

    «Довольно часто я получаю возможность помочь, выходить на улицу и спасать таких животных, как кошки, собаки и даже диких животных (таких как тюлени)», - добавил Лиам.

    Джерело: boredpanda.com

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