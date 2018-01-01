90-летняя бабушка взорвала Instagram провокативными фото

Старушка обожает темнокожих реперов, марихуану и селфи

90-летняя Хелен Рут Ван Уинкль, под ником Baddie Winkle, получила статус «самой крутой бабушки в Instagram» благодаря своим ярким и веселым фото, сообщает «Главком». Бадди обожает тверк-моду, Лану Дель Рэй, темнокожих реперов, марихуану и селфи. Она часто публикует селфи в свитшотах, лосинах и кепках с психоделическими

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Baddie Winkle

Старушка обожает темнокожих реперов, марихуану и селфи

90-летняя Хелен Рут Ван Уинкль, под ником Baddie Winkle, получила статус «самой крутой бабушки в Instagram» благодаря своим ярким и веселым фото, сообщает «Главком».

Бадди обожает тверк-моду, Лану Дель Рэй, темнокожих реперов, марихуану и селфи. Она часто публикует селфи в свитшотах, лосинах и кепках с психоделическими рисунками на своей официальной странице в Instagram.

Несмотря на свой возраст, женщина ведет себя, как типичный блогер, который модно одевается, красит пряди волос в яркие цвета, снимает видео, получает подарки в виде масок и скрабов, а потом делает фотоотчеты, дружит с моделями и музыкантами, ходит на концерты и вечеринки, фотографируется у бассейна.

В одежде Бадди выбирает только яркие, иногда даже кислотные цвета, прогрессивные модные бренды, вроде Unif и Moschino, короткие юбки, купальники, пайетки, ботфорты и топы.

Идею создания модного аккаунта подала ее правнучка Кеннеди. Девушка, желая поделиться снимками своей крутой бабули, запостила несколько фотографий с ней. Эти снимки сразу сделали из Хелен звезду интернета. После этого, бабуля Уинкл решила, что ей тоже необходима страничка в Instagram.

Хелен рассказывает, что любит развлекаться. Но никогда не думала, что размещать свои фото в Интернете будет настолько весело. Когда она разместила первое фото то была поражена, сколько людей его посмотрели и подписались на ее страницу.

Сейчас за насыщенной жизнью Бадди следят более трех миллионов пользователей из разных уголков планеты. Популярность старушки настолько велика, что в разных социальных сетях появляются фейковые страницы Baddie Winkle. А настоящая Винкл кроме фотоблога завела еще собственный сайт, через который продает футболки со своим изображением.

Она родилась в 1928 году и эта дата стала причиной ее уже знаменитого девиза: «Увожу мужчин с 1928 года». Живет бабуля в городе Гломар. Всегда выступала за свободу самовыражения, а сейчас выступает за легализацию марихуаны. Но самым главными для нее всегда были ее стиль и возможность показать себя.