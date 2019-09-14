Природа свое возьмет: олень отобрал букет у невесты



Розсилка ВІДПРАВИТИ

boredpanda.com

На свадебную фотосессию пары молодоженов пришел неожиданный гость, и он совсем не растерялся на чужом празднике, а сразу пошел фотографироваться

Пара из Мичигана праздновала свою свадьбу и хотела сделать красивые снимки на память о своем особенном дне.

Они решили сделать несколько снимков на фоне живописного места на свежем воздухе, но не учли, что в таком месте они не могут оказаться одни.

Так, в центре свадебных фотографий Морган и Люка Макли оказался олень. Проголодавшийся олень, который сначала просунул свою голову через ограждение, а затем прошел прямо к паре, чтобы полакомиться букетом невесты.

Молодые люди, которые стали мужем и женой всего пару часов назад, сначала прыснули от смеха, когда олень тихонько подошел к Морган и начал жевать розы в ее букете.

«Я сразу же начала фотографировать»,- рассказала Лоренда Беннетт, профессиональный фотограф. «Мы просто смеялись».

Когда Морган попыталась поднять букет повыше, чтобы животное не могло до него дотянуться, он просто подпрыгнул вслед за ним.





Тогда девушка решила, что, пожалуй, стоит бросить букет оленю вместо того, чтобы бросать его незамужним гостьям на свадьбе.

Джерело: boredpanda.com