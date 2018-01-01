Опубликованные фото виллы, в которой жил и погиб Джанни Версаче

Вилла легендарного дизайнера в Майами поражает своей роскошью

Вилла всемирно известного кутюрье Джанни Версаче недавно попала в сериал «Американская история преступлений». Большое количество сцен была снята в покоях, где раньше жил и работал Джанни Версаче. Место событий в сериале и по совместительству один из самых роскошных отелей Майами-Бич - вилла Casa Casuarina на Ocean Drive славится своим



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Вилла легендарного дизайнера в Майами поражает своей роскошью

Вилла всемирно известного кутюрье Джанни Версаче недавно попала в сериал «Американская история преступлений». Большое количество сцен была снята в покоях, где раньше жил и работал Джанни Версаче. Место событий в сериале и по совместительству один из самых роскошных отелей Майами-Бич - вилла Casa Casuarina на Ocean Drive славится своим барочным интерьером и средиземноморским стилем.

Вилла была построена в 1930 году в стиле Средиземноморского Возрождения, по заказу архитектора Алдена Фримана.

В 1992 году виллу купил Джанни Версаче, чтобы сделать из нее свою резиденцию в Саут-Бич. Дизайнер полностью переделал ее. Он инвестировал $32 млн в ремонт, во время которого добавил южное крыло, бассейн и сад. Версаче превратил 24 квартиры в 10 больших апартаментов - спальни для своих брата и сестры Донателлы и Санто, а также для племянников Алегри и Даниэля.

После убийства Версаче в 1997 году на пороге этой виллы, поместье пустовало в течение трех лет. Впоследствии сестра Донателла продала дом, после чего в нем был открыт отель «Villa Casa Casuarina», который сохранил интерьер и территорию поместья времен Версаче. А местный ресторан владельцы отеля назвали «Джанни».

Джерело: boredpanda.com