Пэрис Хилтон отметила свое 37-летие на три дня раньше праздника (Фото)

Звезда глянцевых обложек решила не томить себя ожиданиями дня рождения

За три дня до того, как известной американской светской львице Пэрис Хилтон должно исполниться 37 лет, она закатила яркую вечеринку в честь своего дня рождения. Яркое празднование проходило в одном из ночных клубов в Бразилии. Снимки с празднования Хилтон выложила на свою страницу в Instagram. На них можно встретить огромный шестиэтажный торт,

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Пэрис Хилтон

Звезда глянцевых обложек решила не томить себя ожиданиями дня рождения

За три дня до того, как известной американской светской львице Пэрис Хилтон должно исполниться 37 лет, она закатила яркую вечеринку в честь своего дня рождения. Яркое празднование проходило в одном из ночных клубов в Бразилии.

Снимки с празднования Хилтон выложила на свою страницу в Instagram. На них можно встретить огромный шестиэтажный торт, множество друзей, сияющие наряды, и гламурные декорации. В комментариях многие восхищаются масштабом вечринки.

На дне рождения также присутствовал ее жених Крис Зилк, а сама Пэрис ставила музыку для гостей. Напомним, ранее она выпустила два музыкальных альбома, которые вызвали большие обсуждения среди слушателей, но были разгромлены критиками.