Опубликованные самые красивые фотографии Киева в Instagram



Розсилка ВІДПРАВИТИ

@photo_mariapopyk

Фонтаны, стадионы, сцены, яркое небо - красивая столица в объективах insta-фотографов

На прошлой неделе Киев всколыхнула футбольная волна - финал Лиги чемпионов 2018. Благодаря этому событию, город стал живее, прекраснее, энергичнее, а это значит - что у пользователей соцсетей и уличных фотографов было больше поводов взяться за камеры, что бы успеть запечатлеть самые яркие моменты жизни столицы и опубликовать в самом популярном фотоприложении в мире - Instagram.

Именно Insta-фотографы попытались посмотреть на Киев другими глазами, найти спасение от жары, популяризировать велоспорт и похвастаться фотографиями с открытия главной фан-зоны столицы и с футбольных матчей.

Поделились фотографиями из Киева и известные блоггеры Саша и Игорь Пустовит, которые посетили столицу в рамках премии награждения от журнала «Cosmopolitan».

Редакция глянца «Cosmopolitan» предварительно отобрала самых ярких номинантов в каждой из девяти категорий: телеведущая, открытие года, певица, карьера года, спортсменка, человек года, дизайнер, арт и инфлюенсер. Одними из самых обсуждаемых социальных явлений за последнее время стали именно инфлюенсеры - люди, вкусам и мнениям которых доверяют тысячи.

Они учат свою аудиторию красиво одеваться, правильно ухаживать за телом, вдохновляют на путешествия и задают собственные тренды. Следовательно, в этом году украинский журнал выделил особую премию «Лидер мнений». Среди номинантов отечественные блогеры, которых любят и к которым прислушиваются тысячи пользователей соцсетей. Победительницей стала молодая мама, популярная блогерша и студентка стоматологического факультета из Ивано-Франковска Александра Пустовит, более известная как Саша Бо.

Джерело: kiev.informator.ua