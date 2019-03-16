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    Платье на выпускной: главные тренды этого года

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    Платье на выпускной: главные тренды этого года
    vogue.ua

    До сезона выпускных балов времени остается меньше, чем кажется – пора начинать активную подготовку

    Красивая прическа, вечерний макияж, идеальный маникюр и, конечно же, самый главный элемент образа – выпускное платье, которое позволить ощутить все волшебство этого торжественного момента. Среди всего разнообразия вечерних нарядов, предлагаемых дизайнерами, трудно выбрать одно идеальное платье. 

    Лаконичные и минималистичные платья – вечная классика, которая всегда будет уместно смотреться на выпускном вечере. К такому платью с легкостью можно добавить эффектные украшения в виде мерцающего колье или блестящих серьг и браслета.

    С помощью пышных вечерних платьев в пол каждая девушка может почувствовать себя принцессой на балу. В новом сезоне дизайнеры предлагают платья из сияющего атласа и воздушного тюля, будто снятые с плеч самой «Золушки». Самодостаточные пышные платья не требуют дополнительных украшений, достаточно будет изысканных гвоздиков в ушах и аккуратного клатча.

    Воспевая лирические и романтичные образы, дизайнеры предлагают платья, украшенные нежной цветочной аппликацией, невесомыми воланами разных форм и размеров и воздушной органзой. 

    Из года в год знаменитости украшают красные ковровые дорожки шелковыми вечерними нарядами. Так, Габриэль Юнион надела монументальное красное платье с длинным шлейфом на вечеринку Vanity Fair в этом году. 

    Главная летняя вечеринка не может обойтись без блестящего торжественного платья. Средисамых красивых мерцающих образов: платье Peter Pilotto, напоминающее обертку от конфет, модель с легким сиянием и длинной ниспадающей бахромой Herve Leger или праздничное золотое платье длины миди творческого дуэта Стефано Габбана и Доменико Дольче.

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    Главное придерживаться одного простого правила: чем сложнее и эффектнее ткань платья, тем проще должны быть остальные составляющие образа – туфли, прическа и макияж.  

    Джерело: vogue.ua

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