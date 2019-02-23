Опубликован список самых влиятельных fashion-блогеров



Розсилка ВІДПРАВИТИ

@camilacoelho

Маркетинговая компания Launchmetrics опубликовала отчет, в котором назвала самых влиятельных инстаграм-инфлюэнсеров в модной индустрии по итогам прошедшего осенью модного сезона

Победительницей в этой гонке стала итальянка Кьяра Ферраньи. Сила ее социальных сетей оценивается в 18,3 миллиона долларов. Эту цифру специалисты компании вывели с помощью такого показателя как Media Impact Value, измеряющего влияние упоминаний в социальных сетях. Также в тройку самых влиятельных fashion-блогеров вошли Эйми Сонг и Камила Коэльо.

Кьяра Ферраньи, основательница блога The Blonde Salad, сегодня является одним из самых успешных инфлюэнсеров в мире моды. История ее успеха началась в 2009 году. Именно тогда выпускница юридического университета Боккони начала писать о моде на своем сайте, публиковать стритстайл-образы и посещать модные показы.

Ферраньи стала представительницей первой волны fashion-блогинга, но в отличие от Сьюзи Лау и Тави Гевинсон сделала ставку не на тексты и аналитику, пытаясь конкурировать с профессиональными журналистами, а на визуальную составляющую – ее яркие фотографии с наглядными примерами, как и куда стоит одеваться, мгновенно привлекли внимание аудитории. Армия поклонников продолжала расти, а за ней появился и интерес представителей крупных брендов к этой «лучезарной итальянке».

Постепенно Ферраньи стала желанной гостьей в первых рядах таких шоу как Burberry и Christian Dior, а сама Кьяра грамотно монетизировала медийную популярность не только рекламными проектами, но и запуском собственного бренда. В 2010-м появилась обувная линейка, названная ее именем.

Усыпанные глиттером лоферы были такими же ироничными как образ самой Ферраньи и подписчики быстро стали первыми клиентами. Сама Ферраньи постоянно появлялась в своих лоферах повсюду, заодно демонстрируя примеры, как их носить.

Немалую роль в популярности Кьяры Ферраньи сыграл ее бойфренд Риккардо Поццоли, который везде ее фотографировал, дарил вещи известных брендов и вел переговоры с коммерческими брендами, разрабатывая стратегию поведения и устанавливая цены.

Благодаря ему посты на страничке его возлюбленной с упоминанием нужных брендов стали стоить от 4000 евро. Сейчас эти цифры намного больше, а в команде The Blonde Salad работает полтора десятка человек.

Еще одна победа Ферраньи: она стала первым представителем блогосферы, который украсил обложку Vogue.

Сейчас на ее инстаграм-страницу подписано 16 миллионов человек, она живет в Лос-Анджелесе вместе с новым возлюбленным Федерико Лючия, певцом, известным под псевдонимом Ferez, свадебное платье для нее придумывает Мария Грация Кьюри, а сама Ферраньи и не думает останавливаться на достигнутом, ведь девиз ее блога #TheBlondeSaladNeverStops.

Эйми Сонг заняла второе место в отчете Launchmetrics, который оценил степень ее влияния в 3,2 миллиона долларов. Ее блог называется Song of Style и кроме моды он еще специализируется на дизайне интерьеров, ведь сама Эйми окончила Школу дизайна в Сан-Франциско.

Камила Коэльо занимает пятую строчку в общем рейтинге и третью среди представителей блогинг-индустрии. Ее первой площадкой стал Youtube, причем на данный момент у нее два полноценных канала – на португальском и английском.

Джерело: vogue.ua