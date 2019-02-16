  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    New York Pet Fashion Show 2019: яркие фото

    • Розсилка
    New York Pet Fashion Show 2019: яркие фото
    joinfo.ua

    New York Pet Fashion Show — показ мод для домашних животных, где блистают не люди, а братья наши меньшие

    Такой показ мод проводится в США каждый год в феврале. На сей раз местом необычного мероприятия стал отель Пенсильвания, что расположен в Манхэттене, Нью-Йорк. 

    Шоу проводится уже в 16-ый раз, суть его в том, что песиков декоративных пород одевают в совершенно безумные наряды, после чего показывают визжащей от восторга публике. 

    Чем наряд безумнее, тем круче. В общем-то образы эволюционировали за годы показов до некого подобия нарядов на бразильских карнавалах – буйство красок, перьев и излишеств. 

    На этот раз всем любителям братьев наших меньших представился шанс лицезреть их в карнавальных масках и изысканных красочных костюмах.

    Питомцев, наряженных в замысловатые костюмы в стиле разных народов мира, на подиум выносили их хозяева.

    Часть показа была посвящена Бродвею. Зрителям продемонстрировали кота, одетого в костюм первого министра финансов США Александра Гамильтона из одноименного мюзикла, и бородатую агаву в жилете из мюзикла School of Rock Эндрю Ллойда Уэббера.

    Многообразие цветов и красок на милых собачках оставляет самые добрые впечатления от просмотра фото и видео с показа мод.

    Однако стоит обратить внимание на тот факт, что подобное мероприятие носит не развлекательный характер, а преследует благие цели. 

    1 з 17
    на весь екран згорнути
    joinfo.ua
    joinfo.ua
    joinfo.ua
    joinfo.ua
    joinfo.ua
    joinfo.ua
    joinfo.ua
    joinfo.ua
    joinfo.ua
    joinfo.ua
    joinfo.ua
    joinfo.ua
    joinfo.ua
    joinfo.ua
    joinfo.ua
    joinfo.ua

    Вырученные средства пойдут в фонд благотворительной организации, сотрудничающей с более, чем 100 приютами для животных и спасательными группами, занимающихся спасением жизней питомцев Нью-Йорка.

    Джерело: joinfo.ua

    Читайте також
    Нью-Йорк мода и красота фотография модель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ