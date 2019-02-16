New York Pet Fashion Show 2019: яркие фото



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joinfo.ua

New York Pet Fashion Show — показ мод для домашних животных, где блистают не люди, а братья наши меньшие

Такой показ мод проводится в США каждый год в феврале. На сей раз местом необычного мероприятия стал отель Пенсильвания, что расположен в Манхэттене, Нью-Йорк.

Шоу проводится уже в 16-ый раз, суть его в том, что песиков декоративных пород одевают в совершенно безумные наряды, после чего показывают визжащей от восторга публике.

Чем наряд безумнее, тем круче. В общем-то образы эволюционировали за годы показов до некого подобия нарядов на бразильских карнавалах – буйство красок, перьев и излишеств.

На этот раз всем любителям братьев наших меньших представился шанс лицезреть их в карнавальных масках и изысканных красочных костюмах.

Питомцев, наряженных в замысловатые костюмы в стиле разных народов мира, на подиум выносили их хозяева.

Часть показа была посвящена Бродвею. Зрителям продемонстрировали кота, одетого в костюм первого министра финансов США Александра Гамильтона из одноименного мюзикла, и бородатую агаву в жилете из мюзикла School of Rock Эндрю Ллойда Уэббера.

Многообразие цветов и красок на милых собачках оставляет самые добрые впечатления от просмотра фото и видео с показа мод.

Однако стоит обратить внимание на тот факт, что подобное мероприятие носит не развлекательный характер, а преследует благие цели.

Вырученные средства пойдут в фонд благотворительной организации, сотрудничающей с более, чем 100 приютами для животных и спасательными группами, занимающихся спасением жизней питомцев Нью-Йорка.

Джерело: joinfo.ua