Организаторы ЧМ по футболу 2018 убрали Крым с карты России

ФИФА не разрешает отмечать Крым частью России

Сегодня был представлен официальный плакат Чемпионата мира по футболу, который состоится в 2018 году в Российской Федерации, сообщает «Главком». На нём изображён легендарный советский вратарь Лев Яшин. Он в прыжке ловит огромный футбольный мяч, от которого исходят лучи, как от солнца. Автором постера выступил Игорь Гурович. На мяче с

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ФИФА не разрешает отмечать Крым частью России

Сегодня был представлен официальный плакат Чемпионата мира по футболу, который состоится в 2018 году в Российской Федерации, сообщает «Главком».

На нём изображён легендарный советский вратарь Лев Яшин. Он в прыжке ловит огромный футбольный мяч, от которого исходят лучи, как от солнца. Автором постера выступил Игорь Гурович.

На мяче с плаката изображена карта Российской Федерации, которая выделена жёлтым цветом. Однако Крым жёлтым не отмечен. На приведённой ниже иллюстрации стрелочка указывает на Чёрное море, на северном берегу которого нет жёлтых обозначений, указывающих на территорию РФ.

Международная федерация футбола поддерживает законы международного права, согласно которым Крым является территорией Украины.

Напомним, в 2014 году был опубликован рекламный ролик Чемпионата мира по футболу в России, где также появлялась карта страны-агрессора. Крым на ней показывался, как часть территории России. Однако вскоре после публикации этого видео руководство ФИФА принесло свои извинения Украине и вырезало из видео этот эпизод с картой.