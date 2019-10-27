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    Освобожденный из российского плена моряк сыграл пышную свадьбу (фото)

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    Освобожденный из российского плена моряк сыграл пышную свадьбу (фото)
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    Один из 24 освобожденных украинских моряков Виктор Беспальченко и его невеста Татьяна сыграли свадьбу в Херсонской области

    Летом, когда Беспальченко еще находился в российской тюрьме, пара расписались в московском СИЗО «Лефортово».

    Об этом в Facebook сообщил журналист УНИАН Роман Цимбалюк, работающий в Москве.

    Он отметил, что несмотря на непростые обстоятельства, Татьяна была в белом платье, а жених в костюме. Как и на любой свадьбе, молодые обменялись кольцами.

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    facebook.com/RomanTsymbaliuk

    По словам невесты Беспальченко, раньше была только роспись, а настоящая свадьба будет, когда моряк вернется на родину.

    И вот, после освобождения, настало время настоящей свадьбы!Выездная церемония прошла в винодельческом хозяйстве князя Трубецкого на берегу Днепра.

    На праздник приехали освобожденные украинские моряки со своими семьями, их адвокат Николай Полозов, глава Херсонской ОГА Юрий Гусев.

    Шафером на свадьбе стал освобожденный моряк Михаил Власюк, а подружкой невесты — сестра другого моряка Владислава Костишина Елена.

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    Виктор Беспальченко и его избранница Татьяна вместе уже пять лет, познакомились еще до аннексии Крыма.

    Джерело: Крым.Реалии

    фотография праздник журналист украинские моряки свадьба
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