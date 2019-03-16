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    От крошечного больного котенка к роскошной кошке: трогательная история

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    От крошечного больного котенка к роскошной кошке: трогательная история
    boredpanda.com

    Рассказываем историю о Шури, маленькой Принцессе-Воине, о черном котенке, которому хозяева пытались вернуть здоровье на протяжении целого года

    С двух месяцев ей приходилось бороться с многочисленными проблемами со здоровьем.  Ее взяли в мае прошлого года, именно черного цвета, потому что новые хозяева знали, что черных люди берут неохотно.

    Это был тощий маленький меховой шарик с мутными зелеными глазами. Она была настолько крошечной, что могла поместиться в одной руке.

    Она весила всего 500 г,  ее отвезли к ветеринару и с тех пор началась борьба за выздоровление. У нее была герпесвирусная инфекция кошек или вирусный ринотрахеит кошек. Целый год ее лечили, она была очень слабой.

    Теперь она свободна от грибков и достаточно здорова, чтобы ее можно было опрыскивать. 

    «Это был очень тяжелый и напряженный год для всех нас, но мы невероятно благодарны, что она жива и здорова, и мы наслаждаемся каждой минутой с ней. Мы так ее любим и не можем представить свою жизнь без нее».

    Сейчас Шури здорова и полна жизни, она очень игрива и энергична. 

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Она бегает по дому, словно пума, много времени проводит у окон, наблюдая за птицами. Она любит обниматься, дремлет в руках и спит только в постели.

    Джерело: boredpanda.com

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