От крошечного больного котенка к роскошной кошке: трогательная история



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boredpanda.com

Рассказываем историю о Шури, маленькой Принцессе-Воине, о черном котенке, которому хозяева пытались вернуть здоровье на протяжении целого года

С двух месяцев ей приходилось бороться с многочисленными проблемами со здоровьем. Ее взяли в мае прошлого года, именно черного цвета, потому что новые хозяева знали, что черных люди берут неохотно.

Это был тощий маленький меховой шарик с мутными зелеными глазами. Она была настолько крошечной, что могла поместиться в одной руке.

Она весила всего 500 г, ее отвезли к ветеринару и с тех пор началась борьба за выздоровление. У нее была герпесвирусная инфекция кошек или вирусный ринотрахеит кошек. Целый год ее лечили, она была очень слабой.

Теперь она свободна от грибков и достаточно здорова, чтобы ее можно было опрыскивать.

«Это был очень тяжелый и напряженный год для всех нас, но мы невероятно благодарны, что она жива и здорова, и мы наслаждаемся каждой минутой с ней. Мы так ее любим и не можем представить свою жизнь без нее».

Сейчас Шури здорова и полна жизни, она очень игрива и энергична.

Она бегает по дому, словно пума, много времени проводит у окон, наблюдая за птицами. Она любит обниматься, дремлет в руках и спит только в постели.

Джерело: boredpanda.com