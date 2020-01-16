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    Шоу-биз

    Лидер группы «Скай» Олег Собчук выступит в откровенном шоу

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    Лидер группы «Скай» Олег Собчук выступит в откровенном шоу

    В варьете уже приняли участие группа Kadnay, Олег «Фагот» Михайлюта, Злата Огневич, Анна Завальская, Евгений Галич и другие

    Популярный украинский певец Олег Собчук выступит в откровенном шоу варьете-шоу «Рояль». Преставление состоит из музыкальных и откровенных перформансов.

    Музыкальным продюсером шоу выступил известный украинский музыкант и композитор Алексей Боголюбов. Известные мелодии, которые попадают к нему, приобретают новое звучание.

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    Лидер группы «Скай» Олег Собчук выступит в откровенном шоу
    Лидер группы «Скай» Олег Собчук выступит в откровенном шоу
    Лидер группы «Скай» Олег Собчук выступит в откровенном шоу
    Лидер группы «Скай» Олег Собчук выступит в откровенном шоу
    Лидер группы «Скай» Олег Собчук выступит в откровенном шоу
    Лидер группы «Скай» Олег Собчук выступит в откровенном шоу
    Лидер группы «Скай» Олег Собчук выступит в откровенном шоу

     Хореографами-постановщиками шоу стали украинские танцовщицы, участницы проектов «Танцую для тебя» и «Танцы со звездами» - Анна Паламарчук, Екатерина Тришина и Светлана Черныш. Режиссеры достигли своей цели и доказали, что за Кабаре не обязательно ехать во Францию - они создали маленький Париж в центре Киева.

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    знаменитости Евгений Галич Танцы со звездами шоу-бизнес Злата Огневич
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