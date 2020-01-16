«Живой Кен» объяснил свое превращение в женщину: «Я был несчастлив как мужчина»



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36-летний Родриго Алвес несколько месяцев назад радикально изменил свою жизнь instagram.com/rodrigoalvesuk/

Эпатажный бразилец рассказал, почему решил отказаться от своего пола

В последнее время 36-летний Родриго Алвес как женщина. Каминг-аут телезвезды вызвал бурное обсуждение в Сети. Мужчина сделал множество операций, чтобы приблизить свое тело к идеальным параметрам. Но ему стал ближе образ не Кена, а его второй половины – Барби.

Алвес заявил, что некомфортно чувствовал себя в прошлом и наконец обрел гармонию со своим внутренним миром. В некоторые моменты его посещали жуткие мысли. «Временами мне хотелось уйти из жизни… Я отдалился от семьи и друзей, был очень подавлен и хотел стать женщиной», — признался Родриго.

Блондин надеется, что его откровенность поможет тем, кто столкнулся с подобными проблемами. «Люди могут быть шокированы моим переходом. Но я это делаю не по прихоти. Ощущение, что я женщина, не было для меня новым. Это началось в детстве. Я заставил себя быть мужчиной, но никогда не был счастлив», — подчеркнул Алвес.