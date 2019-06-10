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    Памелу Андерсон застукали на прогулке с возлюбленным в Малибу

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    Памелу Андерсон застукали на прогулке с возлюбленным в Малибу
    Legion-Media

    Папарацци поймали 51-летнюю Памелу Андерсон и ее 33-летнего бойфренда, футболиста Адиля Рами, когда они прогуливались по улицам Малибу

    Модель и актриса Памела Андерсон была одета в черное платье, подчеркнувшее ее талию и бедра. На ногах звезды были балетки в тон наряду. Памела не стала делать яркий макияж, а сделала ставку на естественность. Ее волосы были уложены в легкие локоны — беспроигрышная прическа. А на Адиле была белая футболка и черные рваные джинсы. Его casual образ гармонировал по цвету с нарядом возлюбленной — это говорит о том, что идеальная пара солидарная во всем, даже в стиле.

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    Памелу Андерсон застукали на прогулке с возлюбленным в Малибу
    Памелу Андерсон застукали на прогулке с возлюбленным в Малибу
    Памелу Андерсон застукали на прогулке с возлюбленным в Малибу
    Legion-Media

    Знаменитости находились в приподнятом настроении. Во время прогулки они пообщались с мимо проходящей женщиной, которая попросила у актрисы автограф. Андерсон не отказала поклоннице.

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