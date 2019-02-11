Pantone назвали главные цвета следующей осени



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Они отражают желание общества начать новую жизнь

Институт цвета Pantone определил основные цвета, которые будут актуальными в следующем осенне-зимнем сезоне. Главные оттенки — красный Chili Pepper (перец чили) и более насыщенный Biking Red (красный велосипед). За ними идут нежные Crème de Peche (персиковый ликер) и Peach Pink (персиковый розовый). На пятом месте находится насыщенный коричневый Rocky Road (каменистая дорога), а на шестом — яркий Fruit Dove (пестрый голубь).

По словам экспертов Института цвета, палитра отражает желание общества начать новую жизнь.

«Сегодня мы слишком погружены в работу. Ранее мы уже поднимали эту тему, но с тех пор нам так и не стало легче. Очевидно, мы подсознательно хотим подчеркнуть нашу стабильность и силу с помощью насыщенного цвета».

Кроме этого, в осенне-зимнем сезоне будут популярны оттенки, связанные с едой и напитками: Sugar Almond (сахарный миндаль), Dark Cheddar (темный чеддер), Vanilla Custard (ванильный заварной крем), Guacamole (гуакамоле).

Джерело: Buro 24/7