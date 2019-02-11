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    Pantone назвали главные цвета следующей осени

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    Pantone назвали главные цвета следующей осени

    Они отражают желание общества начать новую жизнь

    Институт цвета Pantone определил основные цвета, которые будут актуальными в следующем осенне-зимнем сезоне. Главные оттенки — красный Chili Pepper (перец чили) и более насыщенный Biking Red (красный велосипед). За ними идут нежные Crème de Peche (персиковый ликер) и Peach Pink (персиковый розовый). На пятом месте находится насыщенный коричневый Rocky Road (каменистая дорога), а на шестом — яркий Fruit Dove (пестрый голубь).

    По словам экспертов Института цвета, палитра отражает желание общества начать новую жизнь.

    «Сегодня мы слишком погружены в работу. Ранее мы уже поднимали эту тему, но с тех пор нам так и не стало легче. Очевидно, мы подсознательно хотим подчеркнуть нашу стабильность и силу с помощью насыщенного цвета».

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    Pantone назвали главные цвета следующей осени
    Pantone назвали главные цвета следующей осени
    Pantone назвали главные цвета следующей осени
    Pantone назвали главные цвета следующей осени
    Pantone назвали главные цвета следующей осени
    Pantone назвали главные цвета следующей осени
    Pantone назвали главные цвета следующей осени
    Pantone назвали главные цвета следующей осени
    Pantone назвали главные цвета следующей осени
    Pantone назвали главные цвета следующей осени
    Pantone назвали главные цвета следующей осени
    Pantone назвали главные цвета следующей осени
    Pantone назвали главные цвета следующей осени
    Pantone назвали главные цвета следующей осени
    Pantone назвали главные цвета следующей осени
    Pantone назвали главные цвета следующей осени

    Кроме этого, в осенне-зимнем сезоне будут популярны оттенки, связанные с едой и напитками: Sugar Almond (сахарный миндаль), Dark Cheddar (темный чеддер), Vanilla Custard (ванильный заварной крем), Guacamole (гуакамоле).

    Джерело: Buro 24/7

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